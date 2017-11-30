30.11.2017 | 19:12

В мэрии прошло открытое обсуждение проектов по созданию комфортной городской среды. Вниманию пензенцев был представлен ряд проектов.

На эскизах Фонтанной площади отсутствовало обозначение небезызвестных часов с кукушкой. Руководитель мастерской, которая занимается разработкой концепции благоустройства Фонтанной площади, пояснил: территория у «Кукушки» не входит в зону их ответственности, поэтому на рисунках нет домика с циферблатом.

Из сквера им. Дзержинского могут убрать памятник пограничникам. У Ростка, вероятно, появится сцена на воде, а на Привокзальной площади - фонтан.

«Появятся рекреационные пространства для отдыха и ожидания. От вокзала появится променад, который переходит в сквер Дзержинского и идет к улице Московской», - рассказал архитектор Станислав Ходос.

Алла Талагаева пришла на совещание в мэрии, чтобы спросить о будущем площади Ленина и о парковке на ней.

«Заезд с улицы Кирова останется? Тогда это ничего не изменит. Они все равно будут здесь вставать», - отметила женщина.

Согласно задумке архитекторов, часть парковки сохранится, но будет отгорожена от зоны отдыха. Там установят скамейки, деревья в кадках, вазоны с цветами.

«До XX века по площади Ленина протекала река Шелоховка, поэтому мы посчитали нужным выделить некое условное русло реки мощением в виде гранитных плит. Река свяжет улицу Пушкина и бульвар Славы», - предложил архитектор Евгений Кутаев.

Несмотря на то, что все проекты разные, архитекторы и дизайнеры сходятся во мнении, что места, предложенные для благоустройства, нуждаются в дополнительном освещении.