30.11.2017 | 15:14

В селе Старый Чирчим Камешкирского района появится новая амбулатория. Такое решение принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время поездки в Камешкирский район в среду, 30 ноября.

Типовое здание Старочирчимской участковой сельской больницы было введено в эксплуатацию в 1991 году. В нем действовали несколько отделений: терапевтическое, хирургическое, детское, а также процедурный и физиотерапевтический кабинеты и лаборатория. Функционировал стационар на 15 коек, принимали 2 врача и 10 медработников среднего звена. Медицинское обслуживание получали жители сел Старый и Новый Чирчим, Камышенка и Красное поле.

В июле 2010 года из-за изменения количества населения старочирчимская участковая больница была реорганизована во врачебную амбулаторию, а с января 2016-го - в фельдшерско-акушерский пункт.

Сейчас ФАП обслуживает 856 жителей, в том числе 118 детей. Средняя нагрузка - 8 посетителей в день и посещение 3 пациентов на дому. За 10 месяцев 2017 года медики приняли 2 209 человек. Здание больницы используется нерационально и требует капитального ремонта.

По словам министра здравоохранения области Владимира Стрючкова, для организации стационара недостаточно населения четырех сел - необходимо наличие не менее 20 тысяч жителей. Организация больницы экономически необоснованна, такое учреждение здравоохранения было бы неэффективным.

Иван Белозерцев осмотрел помещения и поручил подготовить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания бывшей сельской больницы, в первую очередь кровли, чтобы предотвратить разрушение объекта.

«Уточняйте технические условия, готовьте предложения. Земельный участок есть, коммуникации имеются. Строительство новой врачебной амбулатории будет правильным», - вынес решение глава региона.

«Губернатор также дал задание приступить к возведению новой амбулатории в следующем году, а освободившееся здание реконструировать и в дальнейшем использовать в качестве социального объекта», - сообщает пресс-служба регионального правительства.