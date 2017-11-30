30.11.2017 | 14:33

Контейнерную площадку у дома № 24 на улице Пушанина можно назвать почти идеальной: баки аккуратно очищают, территория не грязная, тротуары тоже есть. Однако у кого-то явно не хватило сил пройти двести метров - все выбросили в бурьян рядом с пешеходной дорожкой напротив детской поликлиники.

«Тут никто не убирает. Вообще у нас пустырей много; за соседним домом большой пустырь - одни кусты, помойка. Вот такой район у нас», - отметила местная жительница.

Клочок земли ни за кем не закреплен, поэтому он очищается или во время субботников, или когда его совсем завалят отходами - кто-нибудь из негодующих звонит в администрацию Первомайского района и жалуется.

Приструнить нарушителей порядка не удается.

«Сами и мусорим, кто ж еще? А вот зачем - надо спросить тех, кто это делает», - прокомментировал прохожий.

Работой с населением никто не занимается, да и жители, если видят, то предпочитают не связываться и проходят мимо. Кто-то из родителей маленьких пациентов оставил на парковке у поликлиники пакет с бытовым мусором, и теперь другие водители аккуратно объезжают мешок.