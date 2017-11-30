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Общество | На улице Попова пешеходы переходят дорогу в неположенных местах

30.11.2017|14:58
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За странным противостоянием автомобилистов и пешеходов можно наблюдать на улице Попова. Несмотря на наличие тротуаров и «зебр» на не очень большом расстоянии друг от друга, люди предпочитают шагать по проезжей части.

«Не наедет, я же смотрю», - выразила уверенность в своей безопасности пензячка.

«Я здесь работаю. Если обходить по пешеходному, это будет очень большой крюк. Я здесь бегаю по 50 раз в день», - рассказал пешеход.

«Нарушил, виноват, простите. Я что-то и не обратил внимания… Тут же знак «Осторожно, дети!», значит, можно спокойно переходить», - отметил еще один горожанин.

Видимо, знак «Осторожно, дети!» снимает тяжкий груз с совести местных пешеходов и уравнивает всех в возрасте. Неважно, что он - предупреждающий и предназначен для водителей, чтобы они были готовы к появлению малышей на проезжей части, снизили скорость.

Шоферы, знающие об особенностях движения на улице Попова, буквально крадутся по дороге - не предугадаешь момент, когда кому-нибудь придет в голову пройти прямо перед автомобилем.

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Гость|30.11.2017 19:34|

как куры ходят

Гость|30.11.2017 19:38|

владельцы магазинов поломали забор, чтобы им товар было удобно завозить. Пешеходы и рада там шляться.

а власти пофиг, им не до восстановления забора, храмик надо достроить

Гость|30.11.2017 19:42|

надо разрешить сбивать пешеходов, которые переходят в неположенныхх местах.и чтобы они за ушерб автомобилю платили. и как шелковый станут!

Гость|30.11.2017 20:25|

а какой смысл переходить дорогу на пешеходном переходе,если за рулем машины сидит умник рассуждающий ,что можно и не останавливаться у пешеходного перехода по которому идут люди

Имя: Гость
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