30.11.2017 | 14:58

За странным противостоянием автомобилистов и пешеходов можно наблюдать на улице Попова. Несмотря на наличие тротуаров и «зебр» на не очень большом расстоянии друг от друга, люди предпочитают шагать по проезжей части.

«Не наедет, я же смотрю», - выразила уверенность в своей безопасности пензячка.

«Я здесь работаю. Если обходить по пешеходному, это будет очень большой крюк. Я здесь бегаю по 50 раз в день», - рассказал пешеход.

«Нарушил, виноват, простите. Я что-то и не обратил внимания… Тут же знак «Осторожно, дети!», значит, можно спокойно переходить», - отметил еще один горожанин.

Видимо, знак «Осторожно, дети!» снимает тяжкий груз с совести местных пешеходов и уравнивает всех в возрасте. Неважно, что он - предупреждающий и предназначен для водителей, чтобы они были готовы к появлению малышей на проезжей части, снизили скорость.

Шоферы, знающие об особенностях движения на улице Попова, буквально крадутся по дороге - не предугадаешь момент, когда кому-нибудь придет в голову пройти прямо перед автомобилем.