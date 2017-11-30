30.11.2017 | 15:51

Куйбышевская железная дорога в четвертый раз присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Ежегодно ее проводят в преддверии всемирного дня борьбы со СПИДом. В медицинском пункте станции Пенза-I все желающие могли экспресс-методом проверить, нет ли в организме смертельно опасного вируса.

«Это быстрый и качественный метод быстрой диагностики, выявления инфекции в экстренной ситуации», - рассказала заведующая больницей на станции Пенза ОАО «РЖД» Светлана Мальцева.

Для того, чтобы пройти такое обследование, достаточно было сдать кровь из пальца и подождать несколько минут. Не упустили такую возможность и многие работники железнодорожного вокзала.

«Я узнал, что будет бесплатное тестирование на ВИЧ, и сдал анализы. Анализы показали, что все нормально, никаких отклонений у меня нет, так что я здоров. Спасибо, что такие акции проводятся», - поблагодарил организаторов акции ее участник Михаил Бизиков.

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» включает в себя целую серию мероприятий, среди которых - лекции о профилактике, распространение листовок, информирование молодежи и другие. Главная цель - привлечение внимания к распространению неизлечимого заболевания.