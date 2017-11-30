Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|30 ноя 2017|20:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.52  |  $  58.58
 

Общество | На станции Пенза-I провели акцию к Всемирному дню борьбы со СПИДом

30.11.2017|15:51
Печать

Куйбышевская железная дорога в четвертый раз присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Ежегодно ее проводят в преддверии всемирного дня борьбы со СПИДом. В медицинском пункте станции Пенза-I все желающие могли экспресс-методом проверить, нет ли в организме смертельно опасного вируса.

«Это быстрый и качественный метод быстрой диагностики, выявления инфекции в экстренной ситуации», - рассказала заведующая больницей на станции Пенза ОАО «РЖД» Светлана Мальцева.

Для того, чтобы пройти такое обследование, достаточно было сдать кровь из пальца и подождать несколько минут. Не упустили такую возможность и многие работники железнодорожного вокзала.

«Я узнал, что будет бесплатное тестирование на ВИЧ, и сдал анализы. Анализы показали, что все нормально, никаких отклонений у меня нет, так что я здоров. Спасибо, что такие акции проводятся», - поблагодарил организаторов акции ее участник Михаил Бизиков.

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» включает в себя целую серию мероприятий, среди которых - лекции о профилактике, распространение листовок, информирование молодежи и другие. Главная цель - привлечение внимания к распространению неизлечимого заболевания.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!