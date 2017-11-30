30.11.2017 | 10:40

В пензенском АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» проходит конкурс красоты «Мисс ЭВТ - 2017».

На звание первой красавицы предприятия претендуют девять представительниц прекрасного пола: Светлана Захарова, Елена Хованова, Наталья Панькина, Марина Иванова, Полина Иванушкина, Екатерина Барабанщикова, Анна Ченикаева, Наталья Уренкова и Алефтина Вирясова.

Все желающие могут принять участие в голосовании. Для этого нужно вступить в официальную группу предприятия в социальной сети «ВКонтакте» «De luxe & Electronicsdeluxe АО "ППО ЭВТ"» https://vk.com/ao_ppoevt и проголосовать за понравившуюся участницу конкурса.