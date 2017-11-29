29.11.2017 | 10:10

В ноябре в Пензенской области установили 130 новых информационных знаков в зонах 20 особо охраняемых природных территорий регионального значения.

«Знаки установлены в местах пересечения дорог с границами заказников и местах наибольшей концентрации посетителей для ознакомления их с режимом особой охраны», - пояснили в пресс-службе областного минлесхоза.

При этом пензенцев предупредили, что за порчу знаков предусмотрено наказание в виде штрафа: на физических лиц в размере от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных - от 5 000 до 10 000, на юридических - от 50 000 до 100 000 рублей.