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Общество | В Пензенской области установили 130 новых информационных знаков

29.11.2017|10:10
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В ноябре в Пензенской области установили 130 новых информационных знаков в зонах 20 особо охраняемых природных территорий регионального значения.

«Знаки установлены в местах пересечения дорог с границами заказников и местах наибольшей концентрации посетителей для ознакомления их с режимом особой охраны», - пояснили в пресс-службе областного минлесхоза.

При этом пензенцев предупредили, что за порчу знаков предусмотрено наказание в виде штрафа: на физических лиц в размере от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных - от 5 000 до 10 000, на юридических - от 50 000 до 100 000 рублей.

Источник — Фото uprles.pnzreg.ru
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Гость|29.11.2017 10:40|

какой, какой бор? Засруйский?

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