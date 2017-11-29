29.11.2017 | 09:21

Во вторник, 28 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал руководителей правоохранительных органов и органов госвласти активнее работать по защите прав детей.

«В нашем регионе созданы все условия для того, чтобы дети получали достойное образование. Работает программа ликвидации второй смены, строятся новые учебные заведения, действует региональная программа капитального ремонта сельских школ. Однако есть проблемы, требующие комплексного подхода к их решению», - отметил губернатор.

Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова сообщила, что в регионе сократилось число детей-сирот, содержащихся в спецуреждениях, снижаются показатели детской преступности. Но не уменьшается количество нарушений прав детей.

В этой связи Иван Белозерцев поддержал инициативу прокуратуры активизировать профилактическую работу с проблемными семьями и предложил использовать проекты муниципальных образований, где имеется положительный опыт.

«В 2018 году планируется провести большой комплекс мероприятий, отправной точкой которого будет тематический форум. Главной задачей станет создание проекта по выработке индивидуального подхода к каждой конкретной семье, находящейся в социально опасном положении», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.