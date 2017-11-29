29.11.2017 | 13:28

Жители 234 пензенских домов получили право на 20-процентную компенсацию платы за отопление. Это касается тех, кто живет в зданиях высотой 1-2 этажа многоквартирной и блокированной застройки, в которых тариф на тепловую энергию превышает средний по городу - 1 690,27 руб. за 1 гигакалорию.

Об этом в среду, 29 ноября, рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин представителям СМИ.

«Очень важно понимать, что 1 690,27 рубля - это стоимость гигакалории, а не сумма оплаты за отопление, которая может значительно превышать это число. Такой тариф, превышающий средний по Пензе, имеется у трех пензенских ресурсоснабжающих организаций: АО «Пензтеплоснабжение», ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и ООО «ГКС Энерго», - подчеркнул Юрий Олегович.

Решение о назначении компенсации приняла Пензенская городская дума еще на сентябрьской сессии. Однако тогда речь шла лишь о 75 домах. Теперь же их количество значительно увеличилось.

«Мы предполагали компенсировать услуги отопления жителям домов, построенных из дерева или из бруса. Однако затем в перечень были внесены и здания, построенные из других материалов (кирпича, шлакоблоков). Это увеличило сумму затрат, но так будет справедливо», - пояснил Юрий Ильин.

Эти дома расположены на улицах Измайлова, Ангарской, Пограничной, Индустриальной, Мебельной, Межрайонной и других. В них, как правило, отсутствуют приборы учета, и жители платят по нормативу. Сами же здания находятся в довольно плачевном состоянии. Теперь, с введением компенсации, норматив для них будет примерно таким же, как для жителей кирпичных домов высотой от 5 до 9 этажей.

Компенсация предоставляется за отопительный период 2017-2018 года. Можно получать ее как ежемесячно (для этого нужно будет подавать заявление и документы каждый месяц), так и единовременно после завершения отопительного сезона. Последний срок подачи заявления - 1 июля 2018 года, после этой даты компенсация начисляться не будет.

«Октябрь прошел, и те, кто решит получать компенсацию ежемесячно, могут уже обращаться в районные органы соцзащиты», - отметил Юрий Ильин.

Тему продолжила начальник Социального управления Пензы Ирина Федонина. Она перечислила, что нужно представлять для получения денег.

Потребуется документ, удостоверяющий личность, регистрацию по месту жительства, правовые основания владения или пользования жилищем. Кроме того, понадобятся документы, подтверждающие начисление (квитанции, счета) и оплату жилищно-коммунальных услуг, а также реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации на имя заявителя.

Важно учитывать, что у претендента на выплату не должно быть долгов по оплате ЖКУ либо надо иметь соглашение по их погашению.

Обращаться следует в отделы социального управления по месту жительства. Они расположены по адресам: ул. Московская, 110, тел. 55-41-12 (Железнодорожный район), ул. Ставского, 9, тел. 54-07-12 (Ленинский район), ул. Титова, 13, тел. 92-94-71 (Октябрьский район), ул. Куйбышева, 14а, тел. 52-15-38 (Первомайский район). Прием граждан проводится по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с 8:00 до 12:00.

Кроме того, можно обратиться в многофункциональный центр по месту жительства (ул. Шмидта, 4, проспект Победы, 150, ул. Фабричная, 2, и ул. Богданова, 63а).

На компенсацию за отопление в течение отопительного сезона в бюджете города запланировано 5,4 млн рублей. В 2017 году будет выплачено 1,54 млн, в 2018-м - 3,8 млн.