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Общество | В Пензе может появиться «Ресурсный класс» для детей-аутистов

29.11.2017|17:22
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В среду, 29 ноября, жительница Пензы Виктория Софьянова обратилась на личном приеме к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой помочь в реализации пилотного проекта «Ресурсный класс» для детей с расстройством аутистического спектра (РАС).

«Это особые образовательные условия для детей с сохранным интеллектом, но с поведенческим дефицитом и дефицитом социально-бытовых навыков», - пояснила Виктория Софьянова.

По словам пензячки, проект должен осуществляться так: есть четыре ребенка, которые сначала будут в отдельном помещении в школе проходить адаптацию.

«Ребенок закрепляется за обычным классом, но сначала идет в особую зону, и инклюзия происходит на переменах, в буфете, раздевалке. Со всем персоналом школы проводится инструктаж. Потом ребенок выходит на общие занятия с тьюторским сопровождением, сначала на физкультуру и ИЗО, потом на предметы посложнее», - рассказала Виктория Софьянова.

Присутствовавший на приеме министр образования Александр Воронков сообщил, что создана рабочая группа, которая изучает возможную реализацию проекта «Ресурсный класс» на базе лицея № 2.

«Запланирована командировка членов рабочей группы в Воронеж, где такой проект уже внедрен», - отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Виктория Софьянова уточнила, что, по ее сведениям, проект является дорогостоящим: например, в Воронеже на одного ребенка в год выходит около 700 тысяч рублей.

«Давайте сделаем этот пилотный проект, сделаем этот шаг. Нужно заняться подготовкой всех необходимых документов, а средства мы найдем», - заявил Иван Белозерцев.

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