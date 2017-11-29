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Общество | Пензенская область начнет готовиться к выборам президента

29.11.2017|15:32
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Пензенцы будут полностью осведомлены о выборах президента России в 2018 году. В предстоящей избирательной кампании планируют использовать телевидение, радио, газеты, будут развешивать баннеры, использовать интернет и даже социальные сети.

Обсуждение на заседании Центральной избирательной комиссии проходило в режиме видеоконференции.

«Мы глубоко убеждены, что от того, насколько эффективно мы сработаем, насколько мы доведем информацию о предстоящих выборах до избирателей, зависит, пойдут ли люди на выборы», - отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Единый день голосования весной 2018-го - 18 марта. Но официально дата выборов до сих пор не назначена. После того как Совет Федерации ее объявит, в России стартует избирательная кампания. В Пензенской области подготовка к значимому событию уже ведется.

«Мы работаем над изучением возможностей по изготовлению и размещению информационных материалов, с тем чтобы сразу после назначения выборов они появились на улицах Пензенской области», - прокомментировала секретарь избиркома Пензенской области Татьяна Рожкова.

На видеоконференции показали логотип избирательной компании по выборам президента, который с середины декабря повсюду будет встречаться россиянам.

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Гость|29.11.2017 19:36|

В предстоящей избирательной кампании планируют использовать телевидение, радио, газеты, будут развешивать баннеры, использовать интернет и даже социальные сети. А биткоин будут раздавать? А на Али экспрессе можно будет проголосовать?

Гость|29.11.2017 20:01|

Даже за биткоины не буду за Путина голосовать )Не имею права будущее у детей отнимать.

Гость|29.11.2017 20:13|

я за Володина!

Гость|29.11.2017 20:16|

Мы ольгинские все володины, а фамилий какая?

Гость|29.11.2017 20:17|

Ну наконец то! и пять миллиардов вовремя пришли в регион.

Гость|29.11.2017 20:18|

Рабы не имеют права голосовать поэтому на выборы не пойдём !

Гость|29.11.2017 20:27|

Отдайте деньги малоимущим. Один хрен всё давно выбрано-перевыбрано.

Имя: Гость
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