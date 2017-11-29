29.11.2017 | 15:32

Пензенцы будут полностью осведомлены о выборах президента России в 2018 году. В предстоящей избирательной кампании планируют использовать телевидение, радио, газеты, будут развешивать баннеры, использовать интернет и даже социальные сети.

Обсуждение на заседании Центральной избирательной комиссии проходило в режиме видеоконференции.

«Мы глубоко убеждены, что от того, насколько эффективно мы сработаем, насколько мы доведем информацию о предстоящих выборах до избирателей, зависит, пойдут ли люди на выборы», - отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Единый день голосования весной 2018-го - 18 марта. Но официально дата выборов до сих пор не назначена. После того как Совет Федерации ее объявит, в России стартует избирательная кампания. В Пензенской области подготовка к значимому событию уже ведется.

«Мы работаем над изучением возможностей по изготовлению и размещению информационных материалов, с тем чтобы сразу после назначения выборов они появились на улицах Пензенской области», - прокомментировала секретарь избиркома Пензенской области Татьяна Рожкова.

На видеоконференции показали логотип избирательной компании по выборам президента, который с середины декабря повсюду будет встречаться россиянам.