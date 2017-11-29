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Общество | Остановочный павильон на улице Пушкина лишился крыши и лавочки

29.11.2017|14:30
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Остановочный павильон на улице Пушкина рядом с детской больницей укоротили, а затем краном отодвинули на несколько метров, установив на опоры из старой тротуарной плитки. Теперь это просто торговая точка.

Таким образом, видимо, предприниматель решил спасти свой бизнес. А вот люди креатив не оценили: нет ни лавочки, ни крыши над головой.

«Я думаю, что здесь павильон тоже нужен, потому что тут больница рядом, иногда здесь что-то покупают. Может, стоит совместить торговую точку с остановкой?» - предложила пензячка.

«Я считаю, что все должно соответствовать требованиям. Есть по ГОСТу - значит, должна быть; нет - значит, не должна. Но вот что торговую точку организовали, а для людей ничего не сделали, это очень плохо», - высказалась еще одна прохожая.

В 2016 году власти решили, что продажа товаров несовместима с остановочными павильонами, и постепенно стала их убирать.

«Остановка должна быть без торговли. Есть даже соответствующий ГОСТ, в котором указывается, что остановочный павильон не подразумевает торгового объекта в нем. Если посмотреть на более крупные города - да и на такие же, как наш город - они уже к этому пришли», - прокомментировал тогда заместитель главы администрации города Пензы Андрей Шевченко.

Где-то владельцы добровольно убирали ларьки, где-то соглашались через суд. А некоторые пошли на хитрость: убирали павильоны, а рядом ставили отдельную торговую точку. На улице Чапаева крышу над остановкой отрезали, а сам киоск повернули.

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