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Общество | Иссинская больница незаконно взяла с пенсионерки больше 115 000 рублей

29.11.2017|09:53
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Пожилая женщина заплатила ГБУЗ «Иссинская участковая больница» больше 115 000 рублей за услуги, предоставляемые в рамках бюджетного финансирования.

Пенсионерка находилась в отделении сестринского ухода с января 2015 по сентябрь 2016 года. В течение этого времени у нее из пенсии вычитали 75% за проводимые медицинские процедуры и пребывание в стационаре. Всего в кассу учреждения она внесла больше 115 000 рублей.

Иссинская прокуратура усомнилась в законности действий больницы.

«По результатам проверки прокурор района обратился в Иссинский районный суд с иском в интересах пациентки отделения сестринского ухода о взыскании с ГБУЗ «Иссинская УБ» незаконно полученных денежных средств», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

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Гость|29.11.2017 10:25|

Кто тогда там был главврачом?

Гость|29.11.2017 10:37|

Главврача арестовали ? ФСБ надо на него направить . Сволочь такая !

Гость|29.11.2017 10:39|

Гость писал(a):

Главврача арестовали ? ФСБ надо на него направить . Сволочь такая
Он переехал почти в пензу(в бессоновку),пошел на повышение.

Гость|29.11.2017 10:42|

Гость писал(a):

Он переехал почти в пензу(в бессоновку),пошел на повышение.
носилки брезентовые. как обычно

Имя: Гость
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