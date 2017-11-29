29.11.2017 | 09:53

Пожилая женщина заплатила ГБУЗ «Иссинская участковая больница» больше 115 000 рублей за услуги, предоставляемые в рамках бюджетного финансирования.

Пенсионерка находилась в отделении сестринского ухода с января 2015 по сентябрь 2016 года. В течение этого времени у нее из пенсии вычитали 75% за проводимые медицинские процедуры и пребывание в стационаре. Всего в кассу учреждения она внесла больше 115 000 рублей.

Иссинская прокуратура усомнилась в законности действий больницы.

«По результатам проверки прокурор района обратился в Иссинский районный суд с иском в интересах пациентки отделения сестринского ухода о взыскании с ГБУЗ «Иссинская УБ» незаконно полученных денежных средств», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.