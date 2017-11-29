29.11.2017 | 18:25

Пензенцы, которые внесли предложения, способные изменить жизнь людей к лучшему, получили благодарности от главы региона. В их числе - Светлана Бабурина из села Новое Демкино.

«Мы просили отремонтировать дорогу от нашего села до федеральной трассы Нижний Новгород - Саратов. Это вопрос стоял уже много лет, и власти муниципального уровня из года в год откладывали решение этой проблемы. Мы написали письмо на имя Ивана Александровича Белозерцева и попросили принять лично участие в разрешении нашей проблемы», - рассказала женщина.

Сейчас 18 километров дороги уже приведены в порядок, а Светлана Бабурина получила награду от губернатора.

Благодаря инициативе Владимира Новикова в 2017 году в Пензе была создана спортивная школа, в которой могут заниматься инвалиды. Досталось благодарственное письмо и Анжелике Рыжовой - она выступила с предложением наградить приемных родителей за их труд.

«Для власти очень важно не только слушать, но и слышать этих граждан. Очень внимательно вникать в проблемы, с которыми они обращаются не ради себя, своей семьи, а ради абсолютного большинства граждан, которые нуждаются в решении той или иной проблемы», - отметил глава региона Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что вручение благодарственных писем - признак зарождения в регионе традиции поощрения инициативных людей.

После торжественной церемонии прием граждан проходил в обычном режиме.