Пензенское информационное агентство|18+|Среда|29 ноя 2017|20:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.20  |  $  58.33
 

Общество | Губернатор вручил благодарственные письма инициативным гражданам области

29.11.2017|18:25
Печать

Пензенцы, которые внесли предложения, способные изменить жизнь людей к лучшему, получили благодарности от главы региона. В их числе - Светлана Бабурина из села Новое Демкино.

«Мы просили отремонтировать дорогу от нашего села до федеральной трассы Нижний Новгород - Саратов. Это вопрос стоял уже много лет, и власти муниципального уровня из года в год откладывали решение этой проблемы. Мы написали письмо на имя Ивана Александровича Белозерцева и попросили принять лично участие в разрешении нашей проблемы», - рассказала женщина.

Сейчас 18 километров дороги уже приведены в порядок, а Светлана Бабурина получила награду от губернатора.

Благодаря инициативе Владимира Новикова в 2017 году в Пензе была создана спортивная школа, в которой могут заниматься инвалиды. Досталось благодарственное письмо и Анжелике Рыжовой - она выступила с предложением наградить приемных родителей за их труд.

«Для власти очень важно не только слушать, но и слышать этих граждан. Очень внимательно вникать в проблемы, с которыми они обращаются не ради себя, своей семьи, а ради абсолютного большинства граждан, которые нуждаются в решении той или иной проблемы», - отметил глава региона Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что вручение благодарственных писем - признак зарождения в регионе традиции поощрения инициативных людей.

После торжественной церемонии прием граждан проходил в обычном режиме.

0
0
0
0
 
Гость|29.11.2017 19:33|

Надо от "благодарных" граждан чиновникам вручать "чёрную метку".

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!