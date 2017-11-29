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Общество | Части пензенцев вернут 20% от суммы в квитанции за отопление

29.11.2017|16:27
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Пензенцам вернут двадцать процентов от суммы, потраченной на отопление, однако на компенсацию могут рассчитывать далеко не все горожане.

«Только жители одно-, двухэтажных домов, которые отапливаются теми теплоснабжающими организациями, у которых тариф выше, чем средний по городу, а именно - 1 690 рублей за гигакалорию», - подчеркнул заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин.

По данным чиновников, всего на дополнительную меру социальной поддержки претендуют жители 234 домов. Эти горожане часто рассказывали журналистам программы «Служба 11» о больших счетах за отопление.

«1 814 рублей 86 копеек, ну это беспредел натуральный!» - возмущалась тогда пензячка Валентина Федоровна.

Для оформления компенсации пензенцы должны обратиться в отделы соцзащиты по месту жительства или многофункциональные центры.

«Расчет производится на основании предоставленного документа, то есть компенсируется 20% от суммы, которая указана в квитанции на оплату за коммунальную услугу по отоплению. Обратиться он может либо единожды, по окончании отопительного периода, либо ежемесячно», - обозначила начальник Социального управления города Пензы Ирина Федонина.

«Величина компенсации в 20% была выбрана в связи с тем, что норматив на отопление в зимний период приведен к среднему нормативу, используемому при расчете регионального стандарта», - уточнил Юрий Ильин.

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Гость|29.11.2017 20:13|

А вот я живу в пятиэтажке сумма за отопление тоже увеличенна и что же мне делать???

Гость|29.11.2017 20:18|

А вот я живу в пятиэтажке сумма за отопление тоже увеличенна,и что же мне делать почему одним все а другим как говорится нет ни х@я

Имя: Гость
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