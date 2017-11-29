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Общество | 2,5 млн, отданные пензенцами за услуги ЖКХ, не дошли до поставщиков ресурсов

29.11.2017|12:38
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В Пензе управляющая компания «Комфорт–Девелопмент» не перечислила ресурсоснабжающим организациям около 2,5 млн рублей, которые собственники многоквартирных домов выплатили за предоставленные коммунальные услуги.

УК заключила договоры с крупными поставщиками водо-, тепло- и электроресурсов. В период с января по июнь 2017 года жильцы многоквартирных домов заплатили за данные услуги в общей сложности более 34 миллионов рублей.

Однако поставщики коммунальных услуг получили только 31,5 млн рублей. Оставшиеся 2,5 млн УК на их счета не перевела.

По постановлению прокуратуры Ленинского района в отношении бывшего гендиректора компании возбуждено дело об административном правонарушении, мировой суд оштрафовал ее на 25 тысяч рублей. Также по представлению прокурора руководительница будет привлечена к дисциплинарной ответственности.

«Ресурсоснабжающим организациям перечислено более половины денежных средств. Перечисление оставшейся части задолженности контролируется прокуратурой района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость|29.11.2017 13:07|

25тыс штраф за 2 украденные 2,5 ляма?!

Гость|29.11.2017 13:13|

Ну чего бы не украсть,когда отвественность в виде такого мизерного штрафа по сравнению с украденным... хоть двойной штраф. Сажать надо-лет на пять с конфискацией имущества.

Гость|29.11.2017 13:25|

А чо фамилию бывшего директора не указали. penzainform.ru писал(a):

«Комфорт–Девелопмент»
Это по-моему та управляйка где на бензин и тех обслуживание директорской тайоты с жильцов домов бабло собирали.

Гость|29.11.2017 13:34|

Комфорт, комфорт +, комфорт Девелопмент, это один и тот же бывший директор, сейчас учередители сея управляет стали из Санкт Петербурга и директора своего поставили.

Гость|29.11.2017 13:36|

Гость писал(a):

Гость|29.11.2017 13:25|

А чо фамилию бывшего директора не указали. penzainform.ru писал(a):

«Комфорт–Девелопмент»

Это по-моему та управляйка где на бензин и тех обслуживание директорской тайоты с жильцов домов бабло собирали.

Арбековская застава

Гость|29.11.2017 13:36|

Управляйка скмс застройщика арбековской заставы, там купившим квартиры заставляли договора подписывать с управляйка а потом только ключи от квартир давали.

Гость|29.11.2017 13:41|

На сайты судов зайти в октябрьском суде иски к комфорту штук 20 на рассмотрении, в арбитражном тоже есть претензии к управляйке, в ленинском то же привлекали эту управляйку к адм.ответственности. пора бы дадзирающему органу продумать вопрос о лишении лицензии ооо ук комфорт.

Гость|29.11.2017 13:48|

УК только деньги собирают, и ничего не делают!!!

Гость|29.11.2017 13:59|

Скажу так ук комфорт в арбековской заставе не хреновые деньги собирает за тех обслуживание по 13 Р за кв.м. пока, а скоро будет по 17 Р.

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