29.11.2017 | 12:38

В Пензе управляющая компания «Комфорт–Девелопмент» не перечислила ресурсоснабжающим организациям около 2,5 млн рублей, которые собственники многоквартирных домов выплатили за предоставленные коммунальные услуги.

УК заключила договоры с крупными поставщиками водо-, тепло- и электроресурсов. В период с января по июнь 2017 года жильцы многоквартирных домов заплатили за данные услуги в общей сложности более 34 миллионов рублей.

Однако поставщики коммунальных услуг получили только 31,5 млн рублей. Оставшиеся 2,5 млн УК на их счета не перевела.

По постановлению прокуратуры Ленинского района в отношении бывшего гендиректора компании возбуждено дело об административном правонарушении, мировой суд оштрафовал ее на 25 тысяч рублей. Также по представлению прокурора руководительница будет привлечена к дисциплинарной ответственности.

«Ресурсоснабжающим организациям перечислено более половины денежных средств. Перечисление оставшейся части задолженности контролируется прокуратурой района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.