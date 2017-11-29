29.11.2017 | 18:42

Активисты дома № 35 на улице Карпинского украсили детскую площадку разноцветными шарами. Современные игровые комплексы появились здесь относительно недавно; территорию благоустроили по программе «Комфортная городская среда».

«35 дворовых территорий, а это 85 домов, то есть порядка 15 тысяч жителей приняли участие в этой программе. Здесь мы видим, что установлен бордюрный камень, сделаны дороги, установили дополнительные детские игровые элементы», - отметил начальник Управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин.

Жильцы дома попросили чиновника обратить внимание и на хоккейную «коробку». Ее бортики подправили, но все же состояние площадки далеко от идеального.

«Сейчас молодежь и на роликовых коньках, и на досках катается - нужен асфальт. А получается, что только одна безопасная дорожка во дворе, где они могут кататься», - обратила внимание на проблему жительница дома № 35 по улице Карпинского Галина Чибирева.

Что же касается работы по созданию комфортных дворов, скверов, то она продолжится и в следующем году - заявки от жителей многоквартирных домов будут приниматься до 30 ноября. Также будут благоустраивать и общественные места - Набережную Суры, Соборную площадь.

«Третье место у нас заняла территория площади Ленина, четвертое - сквер в районе «Воейкова», и пятое место - территория в районе 96-го детского сада», - добавил Андрей Гришин.

Средства на реализацию программы в 2018 году пока заложены в том же объеме, что и в уходящем.