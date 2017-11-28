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Общество | Вадинская прокуратура добилась запрета в Сети информации об уходе от налогов

28.11.2017|15:27
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По решению Вадинского районного суда один из интернет-сайтов будет включен в специальный реестр Роскомнадзора и заблокирован.

Опасный для пользователей информационный ресурс обнаружила прокуратура Вадинского района при проверке исполнения налогового законодательства.

Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, на сайте публиковались способы уклонения от уплаты налогов. Эти сведения могли побудить ознакомившихся с ними людей к совершению правонарушений, за которые предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

По результатам проверки прокурор Вадинского района направил в суд иск о признании данной информации запрещенной в Российской Федерации. Это заявление было удовлетворено.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|28.11.2017 16:43|

вот у нас чем Вадинская прокуратура занимается - шарится в Нете под предлогом проверок

Гость|28.11.2017 16:51|

penzainform.ru писал(a):

Опасный для пользователей информационный ресурс обнаружила прокуратура Вадинского района при проверке исполнения налогового законодательства.
никто не погиб при обнаружении?

звание "героя россии" будут присваивать?

Имя: Гость
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