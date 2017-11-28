28.11.2017 | 15:27

По решению Вадинского районного суда один из интернет-сайтов будет включен в специальный реестр Роскомнадзора и заблокирован.

Опасный для пользователей информационный ресурс обнаружила прокуратура Вадинского района при проверке исполнения налогового законодательства.

Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, на сайте публиковались способы уклонения от уплаты налогов. Эти сведения могли побудить ознакомившихся с ними людей к совершению правонарушений, за которые предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

По результатам проверки прокурор Вадинского района направил в суд иск о признании данной информации запрещенной в Российской Федерации. Это заявление было удовлетворено.