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Общество | В р. п. Башмаково отремонтируют вокзал, построенный в 1912 году

28.11.2017|14:49
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В рабочем поселке Башмаково встретились представители администрации района, Куйбышевской железной дороги и других заинтересованных организаций, чтобы обсудить ремонт вокзала.

«Ежегодно через станцию Башмаково проезжают и отправляются в дальнюю дорогу тысячи пассажиров. Здесь обслуживаются жители трех районов. Для каждого из них Башмаково начинается с железнодорожного вокзала. Кирпичное здание было построено в 1912 году на месте старого деревянного вокзала», - пишет районная газета «Башмаковский вестник».

Участвовавшие во встрече архитекторы обсудили с местными чиновниками цветовые решения отделки наружных стен. Специалисты постараются сохранить облик исторического здания, соединив его с современным интерьером. В планах - обновление внутренних помещений вокзала для создания комфортных условий для пассажиров и работников станции.

Участники встречи рассмотрели и благоустройство прилегающей территории. В него входит обустройство платформы по нормативным требованиям, привокзальной площади, пешеходного перехода через железнодорожные пути в сторону рынка, а также освещение, приведение в порядок подъездных путей к платформе и пешеходных дорожек.

«Ремонт здания вокзала и обустройство территории, относящейся к станции, будет проводиться за счет бюджета Куйбышевской железной дороги», - сообщает издание.

Источник — фото с сайта www.vestibash.ru
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Гость|28.11.2017 15:32|

В 21 веке решились .Мжт клад найдут

Имя: Гость
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