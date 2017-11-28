28.11.2017 | 14:49

В рабочем поселке Башмаково встретились представители администрации района, Куйбышевской железной дороги и других заинтересованных организаций, чтобы обсудить ремонт вокзала.

«Ежегодно через станцию Башмаково проезжают и отправляются в дальнюю дорогу тысячи пассажиров. Здесь обслуживаются жители трех районов. Для каждого из них Башмаково начинается с железнодорожного вокзала. Кирпичное здание было построено в 1912 году на месте старого деревянного вокзала», - пишет районная газета «Башмаковский вестник».

Участвовавшие во встрече архитекторы обсудили с местными чиновниками цветовые решения отделки наружных стен. Специалисты постараются сохранить облик исторического здания, соединив его с современным интерьером. В планах - обновление внутренних помещений вокзала для создания комфортных условий для пассажиров и работников станции.

Участники встречи рассмотрели и благоустройство прилегающей территории. В него входит обустройство платформы по нормативным требованиям, привокзальной площади, пешеходного перехода через железнодорожные пути в сторону рынка, а также освещение, приведение в порядок подъездных путей к платформе и пешеходных дорожек.

«Ремонт здания вокзала и обустройство территории, относящейся к станции, будет проводиться за счет бюджета Куйбышевской железной дороги», - сообщает издание.