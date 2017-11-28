28.11.2017 | 14:41

На 47-й неделе 2017 года – с 20 по 26 ноября – в Пензенской области зарегистрировали 2 408 случаев респираторных вирусных инфекций, треть из них – у детей до 14 лет.

«Заболеваемость РВИ в регионе ниже эпидпорога на 4,5%, по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 2,1%. Заболеваемость населения гриппом не регистрируется», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензе в течение недели диагноз «респираторная вирусная инфекция» поставили 1 446 раз, показатель заболеваемости – 277,3 на 100 тысяч населения.