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Общество | В Пензенской области заболеваемость РВИ ниже эпидпорога на 4,5%

28.11.2017|14:41
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На 47-й неделе 2017 года – с 20 по 26 ноября – в Пензенской области зарегистрировали 2 408 случаев респираторных вирусных инфекций, треть из них – у детей до 14 лет.

«Заболеваемость РВИ в регионе ниже эпидпорога на 4,5%, по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 2,1%. Заболеваемость населения гриппом не регистрируется», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензе в течение недели диагноз «респираторная вирусная инфекция» поставили 1 446 раз, показатель заболеваемости – 277,3 на 100 тысяч населения.

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