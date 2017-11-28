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Общество | В Пензе улицу Московскую от снега очистили не полностью

28.11.2017|13:49
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Управляющая компания «Уютный дом» и магазин «Снежок» не убрали снег со своих участков на главной пешеходной улице Пензы.

В воскресенье, 26 ноября, глава администрации Виктор Кувайцев поручил навести порядок на улице Московской и прилегающих территориях.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, указанные организации сослались на то, что у них нет дворников.

Остальные УК, ТСЖ и торговые центры выполнили распоряжение мэра Пензы, сообщила глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина на совещании во вторник, 28 ноября.

Виктор Кувайцев высказал претензии руководителям администраций других районов, которые не следят за уборкой наледи с тротуаров и очисткой подходов к детским садам, больницам и школам.

«Мы должны заботиться о городе, в котором живем, о людях. Мы к этому призваны - это наша работа», - заявил он.

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Гость|28.11.2017 13:59|

Ну дык силы то кончаются. Таджиков прогнали.

Гость|28.11.2017 14:07|

к приезду походу готовятся

поразительно очаровательно

хотел спросить соль которую разбрасывают ее в питание употреблять можно или нет

около высотного здания рядом с библиотекой ночью негорят фонари ночного освещения штук 5 фонарей

для того чтобы невозникало вообще вопросов по наледи, снегу

в Финляндии, Рейкьявике и даже в городе Москве изготавливают тротуары с подогревом

Гость|28.11.2017 14:09|

снег, вода, и кристаллический лед один из ценнейших материалов на планете Земля

Имя: Гость
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