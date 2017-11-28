28.11.2017 | 13:49

Управляющая компания «Уютный дом» и магазин «Снежок» не убрали снег со своих участков на главной пешеходной улице Пензы.

В воскресенье, 26 ноября, глава администрации Виктор Кувайцев поручил навести порядок на улице Московской и прилегающих территориях.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, указанные организации сослались на то, что у них нет дворников.

Остальные УК, ТСЖ и торговые центры выполнили распоряжение мэра Пензы, сообщила глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина на совещании во вторник, 28 ноября.

Виктор Кувайцев высказал претензии руководителям администраций других районов, которые не следят за уборкой наледи с тротуаров и очисткой подходов к детским садам, больницам и школам.

«Мы должны заботиться о городе, в котором живем, о людях. Мы к этому призваны - это наша работа», - заявил он.