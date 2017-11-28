28.11.2017 | 15:47

Пензенский областной постановил взыскать с родильного дома компенсацию за смерть пациентки. Он пересмотрел решение коллег из Октябрьского районного суда, принятое в мае этого года.

«Все медицинские мероприятия сотрудниками учреждения были проведены в полном объеме, какой-либо виновности в действиях сотрудников, приведших к смерти женщины, не установлено. В результате этого отказал в заявленных супругом истицы требованиях», - рассказал старший прокурор отдела Пензенской областной прокуратуры Сергей Лункин.

С данной позицией не согласился прокурор Октябрьского района, который привнес апелляционное представление на такое решение суда.

Согласно материалам дела, в марте 2014 года Вера Цибизова поступила в Пензенский городской родильный дом, где у нее на свет появился второй ребенок. Но через несколько дней у молодой матери поднялась температура, ее положили на обследование, после чего предложили сделать операцию.

Однако в ходе хирургического вмешательства у пациентки остановилось сердце. Муж Веры Сергей не стал мириться с произошедшим и начал свое расследование, чтобы докопаться до истины и наказать виновных в смерти любимой жены.

«Почему супруге гистероскоп вводили второй раз? Для чего? Все специалисты однозначно утверждают, что как раз во время второго введения гистероскопа наступила воздушная эмболия», - недоумевал вдовец.

Именно ее назвали причиной смерти. Согласно экспертным заключениям, которые имеются в материалах дела, был установлен следующий факт.

«К летальному исходу больной привело проведение операции не предназначенным для этого аппаратом. По заключению экспертов, данный дефект оказания медицинской помощи состоит в причинно-следственной связи со смертью пациентки», - прокомментировала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

К такому же мнению пришла и судебная коллегия областного суда, которая и вынесла решение о взыскании с ответчика, родильного дома, в пользу каждого из детей истца ежемесячные платежи по случаю потери кормильца до достижения ими 18-летия.

«А в случае обучения в образовательных учреждениях по очной форме - не более чем до 23 лет с последующей индексацией. Также ответчик обязан выплатить детям единовременный платеж по случаю потери кормильца, возместить истцу понесенные им расходы на погребение и компенсацию морального вреда в пользу истца и его двух детей», - добавила Наталья Быченкова

На такое решение ответчик, Пензенский родильный дом, будет подавать апелляцию.