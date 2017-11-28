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Общество | В Пензе перевозчик по маршруту № 4 снова заплатит за лишних пассажиров

28.11.2017|09:25
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В Пензе индивидуальный предприниматель, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту № 4, заплатит очередной штраф за превышение нормы вместимости микроавтобуса.

Административное дело в отношении 49-летнего предпринимателя, нарушившего лицензионные условия, было рассмотрено по заявлению территориального органа Ространснадзора мировым судом в Октябрьском районе Пензы.

Перевозчик допустил грубое нарушение 24 июля. В тот день в 8:50 сотрудник ГИБДД на проспекте Строителей проверил его пассажирскую «Газель» и выявил, что в ней едут 17 человек при допустимой норме загрузки в 14.

В 2016 году данный предприниматель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение и выплатил штраф в размере 20 000 рублей.

Изучив материалы нового дела, мировой судья признал перевозчика виновным и оштрафовал его на ту же сумму.

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Гость|28.11.2017 09:54|

Отнимать маршрутку надо у таких горе перевозчиков

Гость|28.11.2017 10:04|

ОДНОЗНАЧНО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО МАРШРУТОК ГОРОДУ НЕ НУЖНЫ ПОСМОТРИТЕ НА ИХ САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ САЛОНОВ КАК ОНИ ВЕДУТ СЕБЯ НА ДОРОГЕ КАКИЕ ВОДИТЕЛИ ! ВСЁ ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ГОРОДУ НУЖНЫ НОВЫЕ БОЛЬШИЕ ЧИСТЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ АВТОБУСЫ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ НЕ ВЗИРАЯ НА ИХ СТОИМОСТЬ А ТАКЖЕ НОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НО КТО ТО СИЛЬНО НЕ ХОЧЕТ ЭТОГО !?- ГУБЕРНАТОР И ПРОКУРАТУРА ОБЯЗАНА РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ !

Гость|28.11.2017 10:05|

Тоже мне, новость века нашли... все так ездят. Стрельба из пушки чугунными ядрами по воробьям

Гость|28.11.2017 10:06|

Админстрация, вы вообще соображаете что делаете? Нормального транспорта нет, если в маршрутку набиваться нельзя, то как людям уезжать на работу? Попробуйте прокатитесь на 9м с утра, хотя бы попробуйте сесть в нее на Измайлова, физически не поместитесь. Тоже штрафовать? А сами себя оштрафовать за убогий транспорт не хотите?

Гость|28.11.2017 10:10|

министра транспорта области гнать поганой метлой за организацию пассажирских перевозок

Гость|28.11.2017 10:40|

Рука руку моет

Имя: Гость
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