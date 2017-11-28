28.11.2017 | 09:25

В Пензе индивидуальный предприниматель, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту № 4, заплатит очередной штраф за превышение нормы вместимости микроавтобуса.

Административное дело в отношении 49-летнего предпринимателя, нарушившего лицензионные условия, было рассмотрено по заявлению территориального органа Ространснадзора мировым судом в Октябрьском районе Пензы.

Перевозчик допустил грубое нарушение 24 июля. В тот день в 8:50 сотрудник ГИБДД на проспекте Строителей проверил его пассажирскую «Газель» и выявил, что в ней едут 17 человек при допустимой норме загрузки в 14.

В 2016 году данный предприниматель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение и выплатил штраф в размере 20 000 рублей.

Изучив материалы нового дела, мировой судья признал перевозчика виновным и оштрафовал его на ту же сумму.