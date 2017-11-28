28.11.2017 | 08:56

Многофункциональный гостиничный комплекс Victoria расположен на проспекте Строителей, в непосредственной близости от дворца спорта «Буртасы» и федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Он включает в себя отель на 166 номеров различной категории, бизнес-центр, ресторан, лобби-бар и другие объекты инфраструктуры, полезные гостям и жителям Пензы.

Примечательно, что отельером в гостиничном комплексе может стать любой, кто желает получать стабильный арендный доход без своего участия в управлении. Инвестиции в гостиничные номера - альтернатива покупки квартиры с целью получения арендных платежей. Такой вид инвестиций давно популярен во всем мире и крупных городах России.

Между группой компаний «Промышленное сырье», ведущей строительство многофункционального гостиничного комплекса Victoria в Пензе, и компанией Heliopark Group, одним из лидеров рынка гостиничного управления в России, подписан договор, в рамках которого Heliopark Group будет сопровождать проект до его открытия.

После согласования всех существенных условий стороны заключат соглашение на управление гостиницей под брендом компании Heliopark.

Компания Нeliopark Group была основана в 2000 году и на сегодняшний день управляет отелями на территории не только России (в том числе двумя гостиницами в Пензе), но и Германии.

Группа компаний «Промышленное сырье» за 16 лет зарекомендовала себя крупным многопрофильным предприятием, одно из направлений работы которого - строительство жилых и промышленных зданий в Пензе и Поволжье и инвестиционный девелопмент.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте aparthotel.city.