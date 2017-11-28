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Общество | В Пензе откроют памятную доску первому командующему ВДВ

28.11.2017|13:52
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Стала известна программа мероприятий, которые пройдут в Пензе 9 декабря, в День Героев Отечества.

Торжества начнутся в 11:00 с церемонии возложения венков и цветов у стелы «Слава героям» на набережной Суры. В 13:00 состоится открытие мемориальной доски первому командующему Воздушно-десантными войсками, дважды Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Василию Глазунову.

«Церемония увековечивания памяти известного земляка состоится по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 2», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инициаторами установки мемориальной доски выступают Пензенская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Росичи», региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана, областное отделение межрегиональной общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников».

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Гость|28.11.2017 14:08|

Почему не могли его именем назвать Дворец единоборств на Тепличной? А то какой то царский холуй прицеплен?

Гость|28.11.2017 14:24|

penzainform.ru писал(a):

организация ветеранов боевых действий «Росичи»,
Нормальные ветераны нашлись. Не то что те, которые у архиерейского дома решили от Стелы Героям зачистить территорию.

Гость|28.11.2017 14:44|

Глазунов В.А. родился в д. Варваровка, рядом с селом Чубаровка Колышлейского района. У школы в Чубаровке памятник-бюст герою. А вот 12 км 700 м (!) автомобильная дорога от с. Красная Горка до с. Чубаровка, несмотря на решение суда от 26 октября 2017 г. отремонтировать её в течение 3-х месяцев, до сих пор в ненадлежащем состоянии, что является злостным нарушением требований российского законодательства.

Чубаровцы неоднократно обращались с письменными заявлениями к губернатору Белозерцеву, а воз и ныне там.

В феврале 2017 г. районные депутаты (15 единороссов и 2 самовыдвиженца), никогда не бывавшие в Чубаровке, проголосовали против ремонта дороги - им она не нужна.

В июне 2017 г. указанная автодорога передана на баланс области - Управлению транспорта и дорожного строительства. Прошло 5 месяцев - дорога не отремонтирована, представляет угрозу для здоровья и жизней людей.

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