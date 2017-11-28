28.11.2017 | 13:52

Стала известна программа мероприятий, которые пройдут в Пензе 9 декабря, в День Героев Отечества.

Торжества начнутся в 11:00 с церемонии возложения венков и цветов у стелы «Слава героям» на набережной Суры. В 13:00 состоится открытие мемориальной доски первому командующему Воздушно-десантными войсками, дважды Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Василию Глазунову.

«Церемония увековечивания памяти известного земляка состоится по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 2», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инициаторами установки мемориальной доски выступают Пензенская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Росичи», региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана, областное отделение межрегиональной общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников».