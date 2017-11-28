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Общество | В Пензе клиентская служба Пенсионного фонда переезжает с улицы Титова

28.11.2017|10:23
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С понедельника, 4 декабря, специалисты клиентской службы отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области станут принимать жителей Октябрьского района Пензы по новому адресу: ул. Коммунистическая, 34.

Клиентская служба УПФР в г. Пензе, расположенная по адресу: ул. Титова, 13, прекращает свою работу.

«Задать вопросы или записаться на прием можно по телефону 42-62-92 или в разделе «Электронные услуги» на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации es.pfrf.ru», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

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