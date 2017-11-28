28.11.2017 | 14:31

24 килограмма колбасных изделий, содержащих свинину, изъяли сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области у предпринимателя, который торговал в Нижнем Ломове.

Поводом для таких суровых мер стало отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товара.

«Предприниматель лишился не только колбасы, но и денег: он оштрафован на 3 000 рублей. Кроме того, коммерсанту выдано предписание о недопущении данного правонарушения в дальнейшем», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Лариса Якушкина.