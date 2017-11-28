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Общество | В Нижнем Ломове изъяли 24 кг подозрительной колбасы

28.11.2017|14:31
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24 килограмма колбасных изделий, содержащих свинину, изъяли сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области у предпринимателя, который торговал в Нижнем Ломове.

Поводом для таких суровых мер стало отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товара.

«Предприниматель лишился не только колбасы, но и денег: он оштрафован на 3 000 рублей. Кроме того, коммерсанту выдано предписание о недопущении данного правонарушения в дальнейшем», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Лариса Якушкина.

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Гость|28.11.2017 14:46|

О в колбасе мясо обнаружили это беда

Гость|28.11.2017 15:05|

и давно колбаса стала подозрительной?

Гость|28.11.2017 15:37|

Гость писал(a):

и давно колбаса стала подозрительной?
Как зарулило Х*йло .

Имя: Гость
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