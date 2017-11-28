28.11.2017 | 13:43

Проблема «двойных» квитанций решена, хотя еще недавно в нескольких пензенских домах бушевали страсти. Разные управляющие компании стремились взять власть в свои руки, в судах пытаясь доказать, что именно они обслуживают многоэтажки и, соответственно, именно их счета нужно оплачивать.

«С мая месяца никаких изменений нет - долги пишут и пишут, а у меня долгов нет ни одного рубля! Я все уже заплатил, как мне бухгалтер сказала», - возмущался тогда житель дома на улице 8 Марта Анатолий Тришин.

Около года две управляйки выясняли отношения по дому на ул. 8 Марта, 9. Обе требовали оплату, утверждая, что каждая следит за домом. В итоге жители разделились на три лагеря - одни отдавали деньги старой организации, вторые - новой, а третьи копили долги, ожидая окончания судебных тяжб.

«В какой-то момент выставляли «двойные» платежные документы. С нашей стороны была реакция в виде привлечения к административной ответственности - в частности, директор ООО «5-й ЖЭК» получил четыре штрафа как должностное лицо по 50 тысяч рублей каждая санкция», - прокомментировала начальник Госжилстройтехинспекции области Инна Левченко.

Но в споре за дом победила именно эта организация. Штрафы же были наложены за то, что управляйка начала выставлять счета раньше официального включения 9-этажки в список зданий, обслуживаемых «5-м ЖЭКом».

Такая же ситуация и с домом на ул. Фурманова, 19. Новая компания доказала в суде законность перехода дома под ее опеку, но квитанции опять-таки рассылать стала досрочно.

«Руководитель также неоднократно привлекался с наложением штрафа общей суммой 150 тысяч рублей. В настоящее время «двойных» платежек нет», - добавила Инна Левченко.

Решился спор и по дому на ул. 8 Марта, 25. Там тоже власть взяла новая организация.

Но так происходит не везде. Например, на ул. Карпинского, 45, после споров и разбирательств дом остался в списке старой компании, но к ней есть претензии у жилищных инспекторов. Теперь собственникам квартир нужно в течение двух месяцев проголосовать «за» или «против» управляйки.