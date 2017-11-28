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Общество | В баре на улице Гагарина торговали нелегальным спиртным

28.11.2017|10:11
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В понедельник, 27 ноября, прошли проверки в торговых точках и заведениях общепита Октябрьского района. В баре на улице Гагарина изъяли две бутылки водки, на которые не оказалось документов.

«При посещении бара «Советский» был выявлен факт продажи алкогольной продукции без лицензии», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

На бармена составили административный протокол по статье о незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Также специалисты проверили бар «50/50» на улице Циолковского и магазины «Апельсин» и «Фаэтон» на проспекте Победы. В этих заведениях нарушений в реализации спиртных напитков зафиксировано не было.

С 5 декабря по 5 января в Пензенской области пройдет месячник по борьбе с нелегальной алкогольной продукцией.

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Гость|28.11.2017 11:08|

«50/50» и не на такое глаза закроют.Во всех забегаловках палевкой промышляют.Это основная статья дохода!

Имя: Гость
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