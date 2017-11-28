28.11.2017 | 15:39

В ближайшее воскресенье, 3 декабря, на Соборной площади в Пензе состоится акция «Александро-Невская ленточка», посвященная дню памяти князя Александра Невского и всех героев России.

На мероприятие, которое начнется в 12:00, приглашаются все желающие. В программе запланированы молебен святому, вручение Александро-Невской ленточки и буклетов, а также проведение квеста «Не в силе Бог, а в правде».

«Для участия в квесте необходимо сформировать команду из 5-7 человек и сообщить организаторам. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (906) 156-87-26 (начальник ППД «Застава» М. А. Токарев); адрес электронной почты: ppd.zastava@mail.ru», - сообщили в Пензенской епархии.