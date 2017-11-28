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Общество | Пензенцев приглашают на акцию «Александро-Невская ленточка»

28.11.2017|15:39
Печать

В ближайшее воскресенье, 3 декабря, на Соборной площади в Пензе состоится акция «Александро-Невская ленточка», посвященная дню памяти князя Александра Невского и всех героев России.

На мероприятие, которое начнется в 12:00, приглашаются все желающие. В программе запланированы молебен святому, вручение Александро-Невской ленточки и буклетов, а также проведение квеста «Не в силе Бог, а в правде».

«Для участия в квесте необходимо сформировать команду из 5-7 человек и сообщить организаторам. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (906) 156-87-26 (начальник ППД «Застава» М. А. Токарев); адрес электронной почты: ppd.zastava@mail.ru», - сообщили в Пензенской епархии.

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Гость|28.11.2017 15:58|

ПопШоу

Гость|28.11.2017 16:05|

penzainform.ru писал(a):

молебен святому, вручение Александро-Невской ленточки и буклетов, а также проведение квеста «Не в силе Бог, а в правде».
Клоуны будут?

Гость|28.11.2017 16:05|

Поповская реклама. Пусть рекламируют в своих СМИ, жителям города зачем знать про их мероприятия внутрихрамные

Гость|28.11.2017 16:07|

penzainform.ru писал(a):

проведение квеста «Не в силе Бог, а в правде»
нет в Правде бога! заходил я в их редакцию, спрашивал: "бог у вас?", они говорят: "нет.".

Гость|28.11.2017 16:09|

penzainform.ru писал(a):

начальник ППД «Застава»
что это? У жрецов уже своя застава есть? и начальник там есть?

Гость|28.11.2017 16:11|

админы, вам печенек подвезли уже, или ждете курьера с соборной площади?

Гость|28.11.2017 16:22|

Нет такой площади.

Гость|28.11.2017 16:26|

ППД это что означает?

Гость|28.11.2017 16:41|

енто какая - то Пензенская православная дружина «Застава»

Гость|28.11.2017 16:42|

А это что за ленточка? Каких цветов?

Гость|28.11.2017 16:45|

красная с желтой ниткой посредине, см Яндекс

Гость|28.11.2017 16:49|

Гость писал(a):

Пензенская православная дружина «Застава»
Ясно и там начальник, а чо не воевода?

Гость|28.11.2017 16:53|

Гость писал(a):

Гость|28.11.2017 16:49|

Гость писал(a):

Пензенская православная дружина «Застава»

Ясно и там начальник, а чо не воевода?

да как то с историей у них в школе не задалось... потому и начальник, а не воевода...

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