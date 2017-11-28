Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|28 ноя 2017|12:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.50  |  $  58.28
 

Общество | Пензенская область в рейтинге «Трезвая Россия» значительно снизила позиции

28.11.2017|11:53
Печать

В 2017 году Пензенская область опустилась на 22 пункта по сравнению с 2016-м в рейтинге, опубликованном на официальном сайте федерального проекта «Трезвая Россия».

Основой для составления рейтинга стали шесть критериев. Это число умерших от отравления спиртным, больных алкоголизмом и алкогольными психозами, пьяных преступлений, правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а также объем проданной алкогольной продукции и сила регионального антиалкогольного законодательства, учитывающая количество часов в сутки и дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции.

По шести критериям для каждого региона рассчитывался средний балл. Для Пензенской области в 2017 году он равен 36,83. Сурский край, в 2016 году занимавший 40-ю строчку в перечне регионов, на этот раз оказался на 62-й, то есть на 22 пункта ниже.

Самыми трезвыми признаны Чечня (18,75 баллов), Ингушетия (19,42) и Дагестан 20,28). Самыми пьющими - Бурятия (43,94), Ненецкий автономный округ (46,60) и Магаданская область (47,89).

Позиции регионов, соседствующих с Пензенской областью, в рейтинге таковы: Республика Мордовия на 11-м месте (29,32), Саратовская область - на 28-м (33,43), Ульяновская - на 39-м (34,59), Тамбовская - на 44-м (35,08).

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|28.11.2017 12:12|

Алкашня кругом.. Кадырова на вас нет

Гость|28.11.2017 12:15|

А по ожирению там как, победители уже?

Гость|28.11.2017 12:18|

ХРЕНОВО ЭТО ВСЁ. ПЬЯНСТВУ БОЙ И ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.

Гость|28.11.2017 12:21|

Натаха Подзаборова тянет Пензенскую область вниз.

Инфа 146 %.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!