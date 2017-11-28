28.11.2017 | 11:53

В 2017 году Пензенская область опустилась на 22 пункта по сравнению с 2016-м в рейтинге, опубликованном на официальном сайте федерального проекта «Трезвая Россия».

Основой для составления рейтинга стали шесть критериев. Это число умерших от отравления спиртным, больных алкоголизмом и алкогольными психозами, пьяных преступлений, правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а также объем проданной алкогольной продукции и сила регионального антиалкогольного законодательства, учитывающая количество часов в сутки и дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции.

По шести критериям для каждого региона рассчитывался средний балл. Для Пензенской области в 2017 году он равен 36,83. Сурский край, в 2016 году занимавший 40-ю строчку в перечне регионов, на этот раз оказался на 62-й, то есть на 22 пункта ниже.

Самыми трезвыми признаны Чечня (18,75 баллов), Ингушетия (19,42) и Дагестан 20,28). Самыми пьющими - Бурятия (43,94), Ненецкий автономный округ (46,60) и Магаданская область (47,89).

Позиции регионов, соседствующих с Пензенской областью, в рейтинге таковы: Республика Мордовия на 11-м месте (29,32), Саратовская область - на 28-м (33,43), Ульяновская - на 39-м (34,59), Тамбовская - на 44-м (35,08).