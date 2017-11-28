Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|28 ноя 2017|20:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.49  |  $  58.41
 

Общество | Пенза поддержала социальный проект для воспитанников детских домов

28.11.2017|18:44
Печать

Воспитанники детских домов Пензенской области стали участниками проекта, который нацелен на эффективную социализацию сирот старшего возраста. На протяжении четырех дней учащиеся школ-интернатов и выпускники этих заведений обсуждали свои проблемы и презентовали проекты.

«Самая главная беда (это именно беда, а не вина) - это иждивенчество. Социальное проектирование помогает изжить это иждивенчество. Самое главное - это что-то делать. Сироты в нашей стране, к большому сожалению, и я не устану это говорить, находятся под такой опекой государства, что это очень часто вредит им», - подчеркнула куратор проекта «Социальный кластер» из Москвы Надежда Аленина.

«Главная задача детей - научиться быть успешными, научиться работать в команде, научиться слышать и понимать друг друга, создавать свои проекты и реализовывать их до конечного результата», - отметила заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Наталья Данилина.

Дмитрий Антипов хочет приносить пользу всему обществу, и начать пензенский студент планирует с мальчишек и девчонок, которые остались без попечения родителей.

«Мы разработали проект для помощи детям и подросткам в мотивации к учебе. Еще у нас тематические тренинги в стиле мультипликации, чтобы было легче доносить информацию до детей младшего возраста, чтобы им было интересно слушать нас, наблюдать», - рассказал Дмитрий Антипов.

Проект «Социальный кластер - эффективный механизм социализации сирот старшего возраста» реализуется в нескольких регионах страны. Сурский край его поддержал впервые. Итоги подведут весной 2018 года.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!