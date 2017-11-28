28.11.2017 | 18:44

Воспитанники детских домов Пензенской области стали участниками проекта, который нацелен на эффективную социализацию сирот старшего возраста. На протяжении четырех дней учащиеся школ-интернатов и выпускники этих заведений обсуждали свои проблемы и презентовали проекты.

«Самая главная беда (это именно беда, а не вина) - это иждивенчество. Социальное проектирование помогает изжить это иждивенчество. Самое главное - это что-то делать. Сироты в нашей стране, к большому сожалению, и я не устану это говорить, находятся под такой опекой государства, что это очень часто вредит им», - подчеркнула куратор проекта «Социальный кластер» из Москвы Надежда Аленина.

«Главная задача детей - научиться быть успешными, научиться работать в команде, научиться слышать и понимать друг друга, создавать свои проекты и реализовывать их до конечного результата», - отметила заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Наталья Данилина.

Дмитрий Антипов хочет приносить пользу всему обществу, и начать пензенский студент планирует с мальчишек и девчонок, которые остались без попечения родителей.

«Мы разработали проект для помощи детям и подросткам в мотивации к учебе. Еще у нас тематические тренинги в стиле мультипликации, чтобы было легче доносить информацию до детей младшего возраста, чтобы им было интересно слушать нас, наблюдать», - рассказал Дмитрий Антипов.

Проект «Социальный кластер - эффективный механизм социализации сирот старшего возраста» реализуется в нескольких регионах страны. Сурский край его поддержал впервые. Итоги подведут весной 2018 года.