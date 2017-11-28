28.11.2017 | 13:39

Инсталляцию «2017», у которой во время хранения в МУП «Пензалифт», пропало электрическое оборудование, восстановят в ближайшее время. Об этом сообщил директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Константин Кузнецов на аппаратном совещании в мэрии 28 ноября.

«После заявления, что пропажей будут заниматься правоохранительные органы, нашлись несколько коробок с электрической начинкой инсталляции», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

О том, что у доставленного на СМУП «Пензалифт» арт-объекта пропали гирлянды, стало известно 25 ноября. Инсталляция с Юбилейной площади была передана на баланс предприятия и доставлена туда, чтобы заменить цифру «7» на «8». Специалисты «Пензалифта» уже изготовили ее каркас.

25 ноября прибывшая на предприятие комиссия выяснила, что с территории СМУП пропали комплектующие, обеспечивающие подсветку цифр - провода гирлянд оказались перерезаны. При этом на «Пензалифт» арт-объект привезли в полной комплектации.