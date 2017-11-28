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Общество | Дома на Германа Титова отремонтируют к предстоящему мундиалю

28.11.2017|17:26
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Фасады нескольких четырехэтажек, расположенных на улице Германа Титова, в ближайшие полгода должны привести в порядок. В списке значатся лишь те строения, которые попадутся на глаза участникам и болельщикам предстоящего чемпионата мира по футболу.

«Вдоль маршрута следования спортсменов и гостей города до стадиона «Зенит» в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году», - доложил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Вроде слухи были, что что-то будут делать. Это и должно быть так, хотя бы снаружи в должный вид привести», - припомнил один из местных жителей.

Первым, уже в этом году, планируют отремонтировать дом № 16. По словам Виктора Кувайцева, весь необходимый строительный материал для этого закуплен.

«Ремонт балконов и цокольной части фасада указанного дома будет проведен по технологии облицовки профлистом. Согласно положению статьи 210 ГК РФ, на собственников строений возложена обязанность по содержанию принадлежащего им имущества», - добавил глава администрации Пензы.

Глава региона Иван Белозерцев еще в августе дал поручение отремонтировать многоэтажки возле стадиона «Зенит», где будет базироваться одна из команд-участниц чемпионата мира по футболу. Он отметил, что делегации других стран не должны видеть дома с обветшалыми фасадами и ржавыми балконами.

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Гость|28.11.2017 19:09|

К мунди чего? А по- русски нельзя?

Гость|28.11.2017 19:29|

Муда это куда бр.......

Гость|28.11.2017 19:30|

Фасады оштукатурят, не более того!

Гость|28.11.2017 19:45|

Ну то есть перед иностранными гостями нам стыдно за состояние города, а перед его жителями нет.

Гость|28.11.2017 19:49|

А что, собственно говоря, Вы хотели? Главное-фасад!

Гость|28.11.2017 19:54|

А что с Ударной 35? Может тоже короб из профлиста соберут, перекрытия из профлиста. И можно еще пожить... но недолго

Гость|28.11.2017 19:57|

Облицовка профлистом? Кому это надо? Стоят нормальные кирпичные дома, зашьют дешевым профлистом, который даже мундеаля может не пережить и так останется на века.

Гость|28.11.2017 19:57|

Потемкинские деревни строят и не стесняются. А не проще баннерами с нарисованными фасадами повесить. Дешевле и красивше

Гость|28.11.2017 19:59|

И зачем ремонт? Повесить нарисованные фасады на все дома.

Гость|28.11.2017 20:03|

ваня витя узпакоитесь... Я ИХ ДРУГОЙ ДОРОГОЙ ПОВЕЗУ.... В ПЕНЗЕ ЕСТЬ ЧЕГО И КОГО ПОКАЗАТЬ....

Гость|28.11.2017 20:04|

А почему я житель и уроженец Пензы должен лицезреть весь пензенский срач и разваливающиеся дома? Мне это марафет на фиг не нужен. Пусть лучше спортивные площадки детям сделают.

Гость|28.11.2017 20:11|

Славы 3,7. Кирова 69-71-трындец хоккейным коробкам.

Гость|28.11.2017 20:12|

Гость писал(a):

А почему я житель и уроженец Пензы должен лицезреть весь пензенский срач и разваливающиеся дома? Мне это марафет на фиг не нужен. Пусть лучше спортивные площадки детям сделают.
Ну и вали отсюда.

Гость|28.11.2017 20:14|

Гость писал(a):

И зачем ремонт? Повесить нарисованные фасады на все дома
Как в центре повесили. Дешево и сердито. Раньше это называлось Потемкинские деревни. А теперь как называть?

Имя: Гость
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