28.11.2017 | 17:26

Фасады нескольких четырехэтажек, расположенных на улице Германа Титова, в ближайшие полгода должны привести в порядок. В списке значатся лишь те строения, которые попадутся на глаза участникам и болельщикам предстоящего чемпионата мира по футболу.

«Вдоль маршрута следования спортсменов и гостей города до стадиона «Зенит» в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году», - доложил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Вроде слухи были, что что-то будут делать. Это и должно быть так, хотя бы снаружи в должный вид привести», - припомнил один из местных жителей.

Первым, уже в этом году, планируют отремонтировать дом № 16. По словам Виктора Кувайцева, весь необходимый строительный материал для этого закуплен.

«Ремонт балконов и цокольной части фасада указанного дома будет проведен по технологии облицовки профлистом. Согласно положению статьи 210 ГК РФ, на собственников строений возложена обязанность по содержанию принадлежащего им имущества», - добавил глава администрации Пензы.

Глава региона Иван Белозерцев еще в августе дал поручение отремонтировать многоэтажки возле стадиона «Зенит», где будет базироваться одна из команд-участниц чемпионата мира по футболу. Он отметил, что делегации других стран не должны видеть дома с обветшалыми фасадами и ржавыми балконами.