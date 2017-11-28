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Общество | Девушка из Старой Каменки приняла участие в необычном модном показе

28.11.2017|17:42
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Одиннадцатиклассница из Старой Каменки, которая больше года назад лишилась ноги из-за остеосаркомы, приняла участие в модном столичном показе Dress for Success.

Открыл светское мероприятие Джек Айерс, первый в истории обладатель титула «Мистер Англия» с ампутацией. Чуть позже на ярко светящуюся дорожку вышла под аплодисменты и Женя Суздальцева.

«Кода ты выходишь на подиум, у тебя, конечно, присутствует некоторое волнение из-за того, что тебя ослепляют софиты и ты идешь, ничего не видя. Но когда ты слышишь эту поддержку из зала, аплодисменты, эта энергия передается тебе, и уже к середине подиума ты спокоен», - рассказала девушка.

Московский предприниматель Янина Урусова организовала уникальный проект, где молодые девушки и парни с инвалидностью смогли почувствовать себя настоящими звездами. Она собрала команду дизайнеров, которые создали коллекцию одежды не только модных, но и максимально удобных вещей для людей с ограниченными возможностями. Те, в свою очередь, придумали специальные застежки для тех, кого не слушаются руки, сшили такие брюки, которые легко можно надеть, даже если сидишь на коляске, а в одежду для людей, переживших ампутацию, как Женя Суздальцева, добавили молнии для удобного доступа к протезам.

«Цель этого показа, проекта в том, чтобы в магазинах появлялись полки для людей с такими особенностями, чтобы мы могли подобрать себе одежду, удобную именно нам», - объяснила Женя Суздальцева.

Кстати, организаторы показа подарили всем его участникам наряды, в которых они блистали на подиуме.

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