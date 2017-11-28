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Общество | 30 ноября на станции Пенза-I можно будет сдать кровь на ВИЧ

28.11.2017|15:40
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В четверг, 30 ноября, с 11:00 в медицинском пункте железнодорожного вокзале Пенза-I можно будет сдать экспресс-тест на определение своего ВИЧ-статуса. Мероприятие запланировано в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проводится в Пензенской области с 27 ноября по 3 декабря.

«Волонтерами будут распространяться листовки и информационные буклеты», - сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер.

Выставка «#Стоп ВИЧ/СПИД» уже работает в читальном зале технической библиотеки станции.

В рамках акции всю неделю с 8:00 до 18:00 граждане России смогут провериться на ВИЧ и пройти консультацию врача также в Центре СПИД Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (улица Лермонтова, 3). Анализ крови можно сдать в любой медицинской организации региона.

Всего в Пензенской области по состоянию на 1 ноября зарегистрировано 3 384 ВИЧ-инфицированных, 2 805 из них состоят на учете. В целом в регионе болезнь передается в основном половым путем. При этом в Пензе ведущий путь – внутривенный.

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Гость|28.11.2017 16:05|

Геппатит ц можно?

Гость|28.11.2017 16:10|

Чо, прям проездом можно? А стоянки поезда хватит?

Гость|28.11.2017 16:17|

Реально когда гепатит начнете лечить? Туберкулезники скоро в дет садах начнут работать,а мы несущестующий ВИЧ кормим огромными бюджетными деньгами

Гость|28.11.2017 16:19|

а поссать там можно будет?

Гость|28.11.2017 16:32|

А смысл, в морге при вскрытие установят.

Гость|28.11.2017 16:32|

penzainform.ru писал(a):

Мероприятие запланировано в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проводится в Пензенской области с 27 ноября по 3 декабря.
неувязка какая то - минздрав рф в драку лезет с предложением разрешить спидоносцам детишек усыновлять... или у них задача - всех заразить (кто еще не спидоносец), а детишек-сирот - отъиродствовать

Имя: Гость
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