28.11.2017 | 15:40

В четверг, 30 ноября, с 11:00 в медицинском пункте железнодорожного вокзале Пенза-I можно будет сдать экспресс-тест на определение своего ВИЧ-статуса. Мероприятие запланировано в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проводится в Пензенской области с 27 ноября по 3 декабря.

«Волонтерами будут распространяться листовки и информационные буклеты», - сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер.

Выставка «#Стоп ВИЧ/СПИД» уже работает в читальном зале технической библиотеки станции.

В рамках акции всю неделю с 8:00 до 18:00 граждане России смогут провериться на ВИЧ и пройти консультацию врача также в Центре СПИД Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (улица Лермонтова, 3). Анализ крови можно сдать в любой медицинской организации региона.

Всего в Пензенской области по состоянию на 1 ноября зарегистрировано 3 384 ВИЧ-инфицированных, 2 805 из них состоят на учете. В целом в регионе болезнь передается в основном половым путем. При этом в Пензе ведущий путь – внутривенный.