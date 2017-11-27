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Общество | В Пензенской области будет установлен единый день приема предпринимателей

27.11.2017|09:04
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Губернатор Иван Белозерцев потребовал от глав муниципальных образований региона систематически проводить личные приемы предпринимателей, узнавать об их проблемах и искать пути решения.

Также глава региона поручил председателю регионального правительства Николаю Симонову организовать единый день приема предпринимателей.

«Чтобы в этот день губернатор, представители законодательной власти, главы муниципальных образований Пензенской области, руководители территориальных органов федеральных ведомств находили возможность для встреч с бизнесменами. Это даст возможность новой эффективной работы по развитию предпринимательства», - распорядился Иван Белозерцев.

Как пояснили в пресс-службе правительства Пензенской области, данная мера направлена на формирование в регионе благоприятного инвестиционного климата.

«Для того чтобы узнать о стоящих перед бизнесом проблемах, решение которых требует участия местной и региональной власти, не нужно ждать, когда предпринимателю удастся прорваться на прием. Такие встречи должны войти в систему, под них официально будет отведено фиксированное время», - резюмировал губернатор.

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