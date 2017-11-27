27.11.2017 | 10:55

В четверг, 23 ноября, в Каменке прошли антитеррористические учения.

Согласно сценарию, группа неизвестных лиц совершила вооруженный налет на здание администрации Каменского района. Преступники захватили в заложники несколько сотрудников учреждения, заминировали здание и подходы к нему.

После этого условные террористы взорвали городской железнодорожный вокзал, работники и посетители которого получили ранения разной степени тяжести. На объектах нападения возникли пожары.

На место происшествия прибыли поднятые по тревоге подразделения группировки оперативного штаба в Пензенской области, в том числе специалисты пожарно-спасательного центра и территориального центра медицины катастроф.

На части территории Каменки был введен режим контртеррористической операции. Отрабатывая учебные задания, структурные подразделения антитеррористической группировки ликвидировали последствия взрыва вокзала и эвакуировали население. В результате учебных оперативно-разыскных мероприятий условные преступники были выявлены и обезврежены. Пострадавших при задержании не было.

«В процессе учений совершенствовались практические навыки взаимодействия подразделений, привлекаемых для участия в антитеррористических операциях. Учебные тренировки позволяют оценить готовность правоохранительных органов, экстренных служб региона действовать в случае возникновения угроз безопасности подобного рода», - сообщили в пресс-службе оперативного штаба в Пензенской области.