27.11.2017 | 16:55

Пензячке потребовались считанные секунды, чтобы принять верное решение. Хрупкая на вид Виолетта ехала по Сурскому мосту на служебной машине, когда увидела на нем юношу. Она мгновенно поняла, что с человеком случилась беда.

«Он снял с себя куртку, перелез через перила. В это время я молниеносно разворачиваю машину, подъезжаю к этому парню. Вместе с молодым человеком, который вышел из другой автомашины, мы подбегаем к парню и, ухватившись за его руки, перебрасываем его через перила обратно на мост», - рассказала старший следователь отдела № 4 СУ УМВД России по г. Пензе Виолетта Шурина.

Помощник Виолетты сразу отправился дальше, сама же она осталась с молодым человеком, который рассказал ей, что с ним случилось.

«Его зовут Максим, его бросила девушка, средств на жизнь у него нет, родители от него отреклись. Как мне показалось, парень успокоился. Но идея преследовала его до конца. Он снова подошел к перилам и хотел перелезть через них», - продолжила рассказ девушка в форме.

Но тут подоспели врачи скорой помощи и увезли парня в медицинское учреждение. По словам специалистов, угроза его жизни была вполне реальной.

«Неблагоприятная обстановка в семье, притом неожиданно возникшая, материальные затруднения, особенности характера, слабый волевой ресурс, небольшой жизненный опыт - в совокупности все эти факторы оказались против него. Вдобавок он употребил алкогольные напитки. Его суицидальная активность была достаточно реальной», - прокомментировал заведующий отделением интенсивной психиатрической помощи Владимир Жуковский.

Сейчас, по мнению врачей, их пациент уже вне опасности.

«Ему повезло, судьба обернулась в его пользу. У него есть реальные планы, как решить все свои жизненные проблемы. Он сожалеет о случившемся», - добавил Владимир Жуковский.