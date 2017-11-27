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Общество | Сотрудница правоохранительных органов спасла юношу от гибели

27.11.2017|16:55
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Пензячке потребовались считанные секунды, чтобы принять верное решение. Хрупкая на вид Виолетта ехала по Сурскому мосту на служебной машине, когда увидела на нем юношу. Она мгновенно поняла, что с человеком случилась беда.

«Он снял с себя куртку, перелез через перила. В это время я молниеносно разворачиваю машину, подъезжаю к этому парню. Вместе с молодым человеком, который вышел из другой автомашины, мы подбегаем к парню и, ухватившись за его руки, перебрасываем его через перила обратно на мост», - рассказала старший следователь отдела № 4 СУ УМВД России по г. Пензе Виолетта Шурина.

Помощник Виолетты сразу отправился дальше, сама же она осталась с молодым человеком, который рассказал ей, что с ним случилось.

«Его зовут Максим, его бросила девушка, средств на жизнь у него нет, родители от него отреклись. Как мне показалось, парень успокоился. Но идея преследовала его до конца. Он снова подошел к перилам и хотел перелезть через них», - продолжила рассказ девушка в форме.

Но тут подоспели врачи скорой помощи и увезли парня в медицинское учреждение. По словам специалистов, угроза его жизни была вполне реальной.

«Неблагоприятная обстановка в семье, притом неожиданно возникшая, материальные затруднения, особенности характера, слабый волевой ресурс, небольшой жизненный опыт - в совокупности все эти факторы оказались против него. Вдобавок он употребил алкогольные напитки. Его суицидальная активность была достаточно реальной», - прокомментировал заведующий отделением интенсивной психиатрической помощи Владимир Жуковский.

Сейчас, по мнению врачей, их пациент уже вне опасности.

«Ему повезло, судьба обернулась в его пользу. У него есть реальные планы, как решить все свои жизненные проблемы. Он сожалеет о случившемся», - добавил Владимир Жуковский.

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Гость|27.11.2017 18:45|

А камень был на шеи если нет то панты

Гость|27.11.2017 18:51|
+1

Бабы-полицейские самые противные: уж если поймают пьненького-не жди пощады! За мамок своих мстим -говорят. А я то при чём? Я её мамку замуж не звал!!!

Гость|27.11.2017 19:01|
-1

Этой виолеттой надо детей пугать

Гость|27.11.2017 19:15|

Просто по мосту!!!

Теперь медальку!!! А может и правда? Без пиара и говна! Человек помог ближнему!!! Нельзя теперь так??????????????????

Гость|27.11.2017 19:36|

Самоликвидация не получилась, в следующий раз получится.

Гость|27.11.2017 19:37|

penzainform.ru писал(a):

Хрупкая на вид
????

Гость|27.11.2017 19:42|

penzainform.ru писал(a):

Хрупкая на вид Виолетта ехала по Сурскому мосту на
Какая же она хрупкая, по виду как коняшка мускулистая. А спасала чувака из за того , что мужчин сейчас мало, замуж толком не за кого пойти, возможно тут сложится всё и образуется новая семья.

Гость|27.11.2017 19:46|

penzainform.ru писал(a):

все эти факторы оказались против него. Вдобавок он употребил алкогольные напитки.

Пить меньше надо. Слюни распустил. женщина выгнала и правильно сделала. кормила, поила, а что делал он? попивохивал. Хорошо устроился.

Гость|27.11.2017 19:48|

Гость писал(a):

Какая же она хрупкая,

Нормальная женщина. Такая не даст пропасть. Такую на руках носить надо.

Гость|27.11.2017 19:50|

Голосую за Виолетту. 99% отписавшихся проехали бы мимо

Гость|27.11.2017 19:51|

И что сделали?Это разве правильно!Теперь в дурке на учёте стоять будет.

Имя: Гость
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