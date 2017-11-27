27.11.2017 | 09:38

1 млрд 305 млн рублей заложено на достройку цирка в федеральном бюджете. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 27 ноября.

«Правительство Пензенской области занималось вместе со мной этим важным проектом, работа была тяжелая и непростая, мне говорили, что невозможно восстановить финансирование, все-таки не время цирки строить. Но мы смогли, нас поддержал президент, председатель правительства», - сообщил Иван Белозерцев.

Губернатор поставил перед подчиненными задачу уже в первом квартале 2018 года провести торги на полную сумму, чтобы могла заявиться компания, которая сумеет достроить цирк.

При этом Иван Белозерцев подчеркнул: нельзя допустить, чтобы, как часто бывает при возведении федеральных объектов, заявились мошенники и вывели деньги. Возвести цирк в Пензе должна достойная фирма.

При строительстве перинатального центра было выявлено хищение 95 млн рублей. Средства вывели на счета подставных фирм и обналичили.