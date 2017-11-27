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Общество | На региональных Рождественских чтениях выступили более 100 человек

27.11.2017|17:20
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В Центре культуры и досуга завершились V Региональные Рождественские образовательные чтения. Тема форума в этом году - «Нравственные ценности и будущее человечества».

В дискуссии приняли участие не только представители духовенства. К ним по традиции присоединились ученые, работники образования, культуры, здравоохранения, представители общественных организаций и руководители области.

«Необходимо объединить все наши здоровые силы, направленные на воспитание подрастающего поколения, направленные на воспитание молодежи. Чтобы выполнить эту задачу, конечно же, необходимо консолидировать все возможные усилия: и церкви, и семьи, и школы», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

В течение недели в рамках форума работали различные секции, круглые столы, прошли спортивно-патриотические мероприятия. На чтениях выступили более ста человек, в том числе школьники. Лучшие доклады учащихся были отмечены митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом.

«Лично я доволен. Но этот результат, которого я достиг в этом году, немного не такой, как в прошлом. В том году у меня был диплом II степени, и я хочу стремиться к диплому I степени. Мне кажется, что у меня получится», - поделился участник Рождественских чтений Антон Акимов.

Некоторые сформированные в ходе пензенского форума наработки будут представлены на Международных Рождественских чтениях. Они пройдут в январе следующего года в Москве.

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Гость|27.11.2017 18:50|

Жрецы платили аренду помещения для рекламы своего мракобесия?

Гость|27.11.2017 19:07|

А если я мусульманин или индус, или еврей, или буддист...? Куда мне пойти почитать стихи?

Имя: Гость
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