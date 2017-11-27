27.11.2017 | 17:20

В Центре культуры и досуга завершились V Региональные Рождественские образовательные чтения. Тема форума в этом году - «Нравственные ценности и будущее человечества».

В дискуссии приняли участие не только представители духовенства. К ним по традиции присоединились ученые, работники образования, культуры, здравоохранения, представители общественных организаций и руководители области.

«Необходимо объединить все наши здоровые силы, направленные на воспитание подрастающего поколения, направленные на воспитание молодежи. Чтобы выполнить эту задачу, конечно же, необходимо консолидировать все возможные усилия: и церкви, и семьи, и школы», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

В течение недели в рамках форума работали различные секции, круглые столы, прошли спортивно-патриотические мероприятия. На чтениях выступили более ста человек, в том числе школьники. Лучшие доклады учащихся были отмечены митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом.

«Лично я доволен. Но этот результат, которого я достиг в этом году, немного не такой, как в прошлом. В том году у меня был диплом II степени, и я хочу стремиться к диплому I степени. Мне кажется, что у меня получится», - поделился участник Рождественских чтений Антон Акимов.

Некоторые сформированные в ходе пензенского форума наработки будут представлены на Международных Рождественских чтениях. Они пройдут в январе следующего года в Москве.