27.11.2017 | 16:35

Рабочие подготавливают к установке светящиеся цифры, радовавшие горожан на Юбилейной площади прошлой зимой. Место семерки уходящего года займет восьмерка.

«Как бы ни дуло, она не перевернется, она будет надежно закреплена на площади. Крепления предусмотрены, будут ставиться еще специальные грузы», - уверил в надежности конструкции начальник цеха Василий Трушин.

Металлический каркас арт-объекта сварили, но установить его пока не спешат. За время его хранения на складе предприятия «Пензалифт», у которого, кстати, недавно сменился директор, таинственным образом исчезли некоторые новогодние элементы.

«Провели ревизию данных конструкций. Несколько элементов мы там не обнаружили. Это энергонакопители и несколько гирлянд, а также электрическая начинка. Их просто нет», - рассказал директор Рекламной службы города Пензы Константин Кузнецов.

«Одна лента желтая, вторая синяя. Мы распределяли их по-разному, примеряли, но все равно два метра не хватает», - отметил Василий Трушин.

Эту конструкции в прошлом году и устанавливали на Юбилейной площади. Своими яркими огнями большие цифры сразу начали привлекать внимание пензенцев и гостей.

В предстоящие зимние торжества не обойдется без новшеств: на площадь Ленина уже доставили «Дом Деда Мороза».

«Внутри деревянного домика будет величественно сидеть Дед Мороз и встречать там детей. Возможно, дети будут рассказывать там стихотворения и получать за это сладкие подарки», - добавил Константин Кузнецов.

На то, чтобы собрать дом пензенского Деда Мороза, потребуется несколько дней. Конечно, по масштабам он будет уступать резиденции в Великом Устюге, но ведь для детворы главное не стены, а сам бородатый волшебник.