27.11.2017 | 09:52

22 декабря в Пензе во дворце спорта «Буртасы» пройдет традиционный олимпийский бал, на котором подведут спортивные итоги года.

На празднике будут чествовать спортсменов, достигших высоких результатов, в том числе на всероссийских и международных стартах, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также в 2017 году может пройти парад спортивных федераций. Такую инициативу озвучил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

В 2016-м спортсменом года стал гимнаст Денис Аблязин. В номинации «Открытие года» победила Наталья Афремова, которая занимается BMX-спортом. Прыгуна в воду Руслана Тернового назвали олимпийской надеждой.