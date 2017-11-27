Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|27 ноя 2017|10:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.33  |  $  58.53
 

Общество | На олимпийском балу - 2017 назовут лучших пензенских спортсменов

27.11.2017|09:52
Печать

22 декабря в Пензе во дворце спорта «Буртасы» пройдет традиционный олимпийский бал, на котором подведут спортивные итоги года.

На празднике будут чествовать спортсменов, достигших высоких результатов, в том числе на всероссийских и международных стартах, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также в 2017 году может пройти парад спортивных федераций. Такую инициативу озвучил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

В 2016-м спортсменом года стал гимнаст Денис Аблязин. В номинации «Открытие года» победила Наталья Афремова, которая занимается BMX-спортом. Прыгуна в воду Руслана Тернового назвали олимпийской надеждой.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!