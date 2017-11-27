27.11.2017 | 14:22

Холода пришли, но не отбили охоту у пензенцев прогуливаться в сквере имени Лермонтова. Один активный горожанин Владимир Евгеньевич заметил существенную деталь: из сквера вывезли все лавочки.

«Рядом церковь, выходят после службы бабушки - и негде даже прислониться, не то что там присесть. И ничего страшного, что скамейки холодные - зима есть зима. Если ноги у человека устали, он присядет и на холодную скамейку», - выразил мнение Владимир Евгеньевич.

Зато представитель коммунальной службы выступил категорически против. За порядок в сквере отвечает МУП «Зеленое хозяйство».

«Зима уже на носу, каждый день может снег пойти. Как дальше убирать снег отсюда будем? Если оставить скамейки, как трактор пройдет?» - отметил мастер предприятия Валерий Тимошенко.

Лавки денег стоят, а трактор может случайно задеть их. Кстати, по словам мастера, один из указателей зря не убрали: он неминуемо станет основой для сугроба прямо на стыке двух дорожек.

По мнению Валерия Тимошенко, чистота дорожек в приоритете. Вряд ли пензенцы будут довольны, если оставить их заснеженными.