Холода пришли, но не отбили охоту у пензенцев прогуливаться в сквере имени Лермонтова. Один активный горожанин Владимир Евгеньевич заметил существенную деталь: из сквера вывезли все лавочки.
«Рядом церковь, выходят после службы бабушки - и негде даже прислониться, не то что там присесть. И ничего страшного, что скамейки холодные - зима есть зима. Если ноги у человека устали, он присядет и на холодную скамейку», - выразил мнение Владимир Евгеньевич.
Зато представитель коммунальной службы выступил категорически против. За порядок в сквере отвечает МУП «Зеленое хозяйство».
«Зима уже на носу, каждый день может снег пойти. Как дальше убирать снег отсюда будем? Если оставить скамейки, как трактор пройдет?» - отметил мастер предприятия Валерий Тимошенко.
Лавки денег стоят, а трактор может случайно задеть их. Кстати, по словам мастера, один из указателей зря не убрали: он неминуемо станет основой для сугроба прямо на стыке двух дорожек.
По мнению Валерия Тимошенко, чистота дорожек в приоритете. Вряд ли пензенцы будут довольны, если оставить их заснеженными.
В советское время делали "карманы" для скамеек и ни кто их не убирал,и ни кому они зимой не мешали.