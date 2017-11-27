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Общество | Из сквера имени Лермонтова исчезли все скамейки

27.11.2017|14:22
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Холода пришли, но не отбили охоту у пензенцев прогуливаться в сквере имени Лермонтова. Один активный горожанин Владимир Евгеньевич заметил существенную деталь: из сквера вывезли все лавочки.

«Рядом церковь, выходят после службы бабушки - и негде даже прислониться, не то что там присесть. И ничего страшного, что скамейки холодные - зима есть зима. Если ноги у человека устали, он присядет и на холодную скамейку», - выразил мнение Владимир Евгеньевич.

Зато представитель коммунальной службы выступил категорически против. За порядок в сквере отвечает МУП «Зеленое хозяйство».

«Зима уже на носу, каждый день может снег пойти. Как дальше убирать снег отсюда будем? Если оставить скамейки, как трактор пройдет?» - отметил мастер предприятия Валерий Тимошенко.

Лавки денег стоят, а трактор может случайно задеть их. Кстати, по словам мастера, один из указателей зря не убрали: он неминуемо станет основой для сугроба прямо на стыке двух дорожек.

По мнению Валерия Тимошенко, чистота дорожек в приоритете. Вряд ли пензенцы будут довольны, если оставить их заснеженными.

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Гость|27.11.2017 18:45|

В советское время делали "карманы" для скамеек и ни кто их не убирал,и ни кому они зимой не мешали.

Имя: Гость
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