27.11.2017 | 09:26

В понедельник, 27 ноября, оперативное совещание в правительстве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев начал с того, что поздравил всех с рождением первых детей в перинатальном центре. Там будет проходить свыше 4,5 тысячи родов в год.

«В пятницу я был в Ростехе в Москве. Они отметили, что мы одни из первых ввели объект в эксплуатацию - среди тех, у кого был продлен срок», - заявил глава региона.

Губернатор сообщил, что о начале работы перинатального центра письменно доложил Президенту РФ Владимиру Путину и Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

«Хочу обратить внимание министра здравоохранения, чтобы он следил за работой перинатального центра, чтобы все оборудование функционировало», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона предложил завести в один комплекс с перинатальном центром женскую консультацию, которая будет функционировать в отремонтированном здании на улице Пушкина.

«Обращаю внимание на работу в консультации с женщинами, которые планируют сделать аборт. Для нас важно, чтобы с ними разговаривали, и, если причины у них социально-бытовые, власть должна сделать все, чтобы оказать женщинам помощь, чтобы они решили оставить ребенка», - заявил он.

В заключение губернатор подчеркнул, что все условия для работы созданы, нужно наполнить ее правильным содержанием.