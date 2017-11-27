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Общество | И. Белозерцев доложил Президенту РФ о начале работы перинатального центра

27.11.2017|09:26
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В понедельник, 27 ноября, оперативное совещание в правительстве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев начал с того, что поздравил всех с рождением первых детей в перинатальном центре. Там будет проходить свыше 4,5 тысячи родов в год.

«В пятницу я был в Ростехе в Москве. Они отметили, что мы одни из первых ввели объект в эксплуатацию - среди тех, у кого был продлен срок», - заявил глава региона.

Губернатор сообщил, что о начале работы перинатального центра письменно доложил Президенту РФ Владимиру Путину и Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

«Хочу обратить внимание министра здравоохранения, чтобы он следил за работой перинатального центра, чтобы все оборудование функционировало», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона предложил завести в один комплекс с перинатальном центром женскую консультацию, которая будет функционировать в отремонтированном здании на улице Пушкина.

«Обращаю внимание на работу в консультации с женщинами, которые планируют сделать аборт. Для нас важно, чтобы с ними разговаривали, и, если причины у них социально-бытовые, власть должна сделать все, чтобы оказать женщинам помощь, чтобы они решили оставить ребенка», - заявил он.

В заключение губернатор подчеркнул, что все условия для работы созданы, нужно наполнить ее правильным содержанием.

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Гость|27.11.2017 09:53|

, власть должна сделать все, чтобы оказать женщинам помощь, чтобы они решили оставить ребенка», - заявил он.

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Пару лямов каждой на сберкнижку, и вопрос решён..

Гость|27.11.2017 10:08|

Нашли чем гордится-ПЕРВЫЕ ВВЕЛИ ОБЪЕКТ В СТРОЙ,СРЕДИ ТЕХ,КТО ОТСТАЛ ОТ СРОКОВ!! )))

Гость|27.11.2017 10:10|

че так тихо то открыли? денег на нормальное открытие не хватило?? и вопрос, говорили там рожать будут только с потологией, а остальные где?? на ЦНТИ, а если я там не хочу!!!

Гость|27.11.2017 10:45|

penzainform.ru писал(a):

«Обращаю внимание на работу в консультации с женщинами, которые планируют сделать аборт. Для нас важно, чтобы с ними разговаривали, и, если причины у них социально-бытовые, власть должна сделать все, чтобы оказать женщинам помощь, чтобы они решили оставить ребенка», - заявил он.
За зарплату в 9 т.рублей сил нет с ними разговаривать...

Гость|27.11.2017 10:50|

Гость писал(a):

За зарплату в 9 т.рублей сил нет с ними разговаривать...
Не устраивает зарплата - увольняйся.

Что ни будь делать ещё умеешь, кроме как беременным хамить?

Имя: Гость
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