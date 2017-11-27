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Общество | Губернатору доложили о закупке машин для детских поликлиник в Пензе

27.11.2017|14:37
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В настоящее время идут конкурсные процедуры по закупке машин для детских поликлиник в Пензе. Об этом сообщил министр здравоохранения области Владимир Стрючков на совещании в понедельник, 27 ноября.

Транспортные средства необходимы для выезда педиатров к пациентам на дом.

«При этом параллельно надо решать вопрос о водителях этих медицинских автомобилей, чтобы включить их в работу сразу, как только автомашины поступят в распоряжение учреждений здравоохранения», - заявил Иван Белозерцев.

Об отсутствии транспорта в детских поликлиниках губернатору рассказали во время его прямой линии 31 августа. Тогда было решено купить девять машин – по одной на каждое медучреждение.

Иван Белозерцев поручил выполнить задачу до второго квартала 2018 года.

«Когда врачи идут своим ходом или добираются общественным транспортом, уходит много времени, люди нервничают», - заявил глава региона.

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