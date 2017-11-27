27.11.2017 | 12:35

Один из крупнейших российских сельскохозяйственных холдингов отпраздновал первую знаменательную дату. Группе компаний «Дамате» исполнилось пять лет. За этот период она совершила огромный рывок вперед и стала производителем индейки № 1 в России, а также ведущим переработчиком молока в Пензенской области.

«Очень здорово, что эта компания работает у нас, мясо индейки - это визитная карточка нашего Пензенского региона», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

По итогам 2016 года группа компаний «Дамате», успешно развивающая производство мяса индейки, стала российским лидером данного направления.

Сейчас идет активное расширение уже существующих мощностей, и в течение двух лет с 60 тысяч тонн индюшатины холдинг выйдет на 155 тысяч тонн продукции в год. Будут расширены все участки производства.

Один из объектов, новый завод по убою и переработке индейки, готовятся ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Строительство на сегодняшний день находится в финальной стадии. Общий объем инвестиций компании в производство индейки при этом составит 41 миллиард рублей к 2020 году.

«Нам очень комфортно работать в Пензенской области, это для нас родная область. Только вперед, развиваться, новые вершины, новые задачи! Мы сейчас думаем над новыми инвестпроектами, но пока не будем раскрывать все секреты. Будем дальше двигаться и развиваться», - заявил президент ГК «Дамате» Наум Бабаев.

Группа компаний «Дамате» - это полностью собственный производственный цикл с инкубатором, площадками подращивания, откорма, заводом по убою, элеватором и комбикормовым заводом, сельскохозяйственными угодьями для заготовки кормов.

Ассортимент продукции «Индилайт» насчитывает более 300 позиций, еще 200 видов наименований продуктов производит молочный комбинат «Пензенский», мощность переработки которого увеличена до 500 тонн молока в сутки.

«Начинали мы с брошенного проекта: недостроенные объекты, полное отсутствие инфраструктуры, только энтузиазм и большое желание. Большое, конечно, спасибо нашему коллективу, который воплотил наши планы в реальность», - высказался генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Проект по производству мяса индейки группы компаний «Дамате», реализуемый на территории Пензенской области, дал толчок развитию экономики региона. С момента начала его реализации было проложено почти 14 км новых дорог, 45 км коммуникаций, построено свыше 500 тысяч кв. м производственных площадей, создано 3 000 новых рабочих мест (в ближайшее время эта цифра вырастет до 5 500).

На торжественном мероприятии в честь пятилетия ГК «Дамате» лучшие сотрудники холдинга были удостоены благодарностей и памятных подарков.