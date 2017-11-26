26.11.2017 | 10:30

Инсталляция с цифрами, украшавшая прошлой зимой Юбилейную площадь в Пензе, оказалась неготовой к работе. Это выяснила комиссия во главе с мэром города Виктором Кувайцевым, прибывшая 25 ноября на «Пензалифт» (арт-объект передан на баланс предприятия).

Инсталляцию «2017» доставили на «Пензалифт», чтобы заменить цифру «7» на «8». Специалисты предприятия уже изготовили ее каркас, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Однако даже когда «восьмерка» будет готова, инсталляция не заработает: с территории СМУП «Пензалифт» пропали комплектующие, обеспечивающие подсветку цифр.

«После демонтажа арт-объект в полной комплектации был доставлен в «Пензалифт». Но, проводя реквизицию перед подготовкой новогодней кампании, обнаружилось отсутствие ящиков управления и гирлянд, которыми были оформлены фигуры. Провода гирлянд оказались перерезаны», - доложил директор МКУ «Рекламная служба г. Пензы» Константин Кузнецов.

Виктор Кувайцев пообещал выяснить обстоятельства произошедшего и получить отчет от ответственных лиц, допустивших пропажу.

«Несмотря на этот неприятный инцидент, мы должны подготовить арт-объект к работе, хотя для этого придется понести дополнительные расходы. Среди горожан инсталляция стала популярна, она пользуется спросом. Мы не можем себе позволить омрачить людям праздник», - поставил задачу мэр.