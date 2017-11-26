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Общество | У доставленной на СМУП «Пензалифт» инсталляции «2017» пропали гирлянды

26.11.2017|10:30
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Инсталляция с цифрами, украшавшая прошлой зимой Юбилейную площадь в Пензе, оказалась неготовой к работе. Это выяснила комиссия во главе с мэром города Виктором Кувайцевым, прибывшая 25 ноября на «Пензалифт» (арт-объект передан на баланс предприятия).

Инсталляцию «2017» доставили на «Пензалифт», чтобы заменить цифру «7» на «8». Специалисты предприятия уже изготовили ее каркас, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Однако даже когда «восьмерка» будет готова, инсталляция не заработает: с территории СМУП «Пензалифт» пропали комплектующие, обеспечивающие подсветку цифр.

«После демонтажа арт-объект в полной комплектации был доставлен в «Пензалифт». Но, проводя реквизицию перед подготовкой новогодней кампании, обнаружилось отсутствие ящиков управления и гирлянд, которыми были оформлены фигуры. Провода гирлянд оказались перерезаны», - доложил директор МКУ «Рекламная служба г. Пензы» Константин Кузнецов.

Виктор Кувайцев пообещал выяснить обстоятельства произошедшего и получить отчет от ответственных лиц, допустивших пропажу.

«Несмотря на этот неприятный инцидент, мы должны подготовить арт-объект к работе, хотя для этого придется понести дополнительные расходы. Среди горожан инсталляция стала популярна, она пользуется спросом. Мы не можем себе позволить омрачить людям праздник», - поставил задачу мэр.

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Гость|26.11.2017 10:46|

penzainform.ru писал(a):

проводя реквизицию
Реквизиция это принудительный отъем имущества вообще-то. Наверное ревизию провести хотели... Хотя, получилась именно реквизиция путем экспроприации комплектующих.

Гость|26.11.2017 10:58|

Реквизиция на весь день настроение подняла))))) Какие же вы безграмотные журналисты нашего времени......

Гость|26.11.2017 10:59|

Рву на себе волосы! Какже теперь Новый Год без инст..ции! Всё, праздника не будет! Омрачили.

Гость|26.11.2017 11:13|

Гость писал(a):

Реквизиция на весь день настроение подняла))))) Какие же вы безграмотные журналисты нашего времени......
Журналист-то не имеет права переделывать цитату, так что косякнул кто-то еще))))

Гость|26.11.2017 11:19|

Мега новость!!!!!! гирлянда пропала!!!!

Гость|26.11.2017 11:20|

кругом одно ворье, что чиновники что работяги

Гость|26.11.2017 11:27|

"Но, проводя реквизицию перед подготовкой новогодней кампании, обнаружилось отсутствие ящиков управления и гирлянд, которыми были оформлены фигуры." Директор МКУ «Рекламная служба г. Пензы» Константин Кузнецов неграмотный или журналюшки?

Гость|26.11.2017 11:30|

«Несмотря на этот неприятный инцидент, мы должны подготовить арт-объект к работе, хотя для этого придется понести дополнительные расходы. Среди горожан инсталляция стала популярна, она пользуется спросом. Мы не можем себе позволить омрачить людям праздник», - поставил задачу мэр.

Кувайцев, горожанам эта инсталляция до лампочки: отопление и горячую воду в квартирах они не заменят!

Гость|26.11.2017 11:37|

Губашлеп касой умыл полубому в Израиль бабе отвезет

Гость|26.11.2017 11:42|

я ему говорю - куда ставить то ..........?!

Гость|26.11.2017 11:45|

В советское время все лифтовые шахты подсвечивались.

Гость|26.11.2017 11:47|

При этой власти сам бог(главный)велел воровать.Ленина за что не любят???За его учения учиться и быть умным.Знания сила.У умного тяжело,что-то украсть.Глупый народ сейчас в цене и вороватая власть.

Имя: Гость
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