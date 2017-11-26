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Общество | Иван Белозерцев поздравил пензенских матерей с их праздником

26.11.2017|10:11
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В воскресенье, 26 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил матерям поздравления с праздником.

«Мама - самый близкий и родной человек на Земле, олицетворение нежности и доброты, чуткости и понимания, мудрости и обаяния, верная хранительница семейных традиций, домашнего тепла и уюта.

В этот торжественный день мы говорим вам искренние слова признательности и благодарности за то, что вы подарили нам жизнь, учите чести и достоинству, состраданию и милосердию, заботливо оберегаете от любых невзгод.

Низкий поклон вам, дорогие мамы!» - говорится в тексте поздравления.

В заключение Иван Белозерцев пожелал матерям крепкого здоровья, благополучия, мира, удачи, исполнения самых заветных желаний и радости, которую принесут дети и внуки.

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