26.11.2017 | 10:11

В воскресенье, 26 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил матерям поздравления с праздником.

«Мама - самый близкий и родной человек на Земле, олицетворение нежности и доброты, чуткости и понимания, мудрости и обаяния, верная хранительница семейных традиций, домашнего тепла и уюта.

В этот торжественный день мы говорим вам искренние слова признательности и благодарности за то, что вы подарили нам жизнь, учите чести и достоинству, состраданию и милосердию, заботливо оберегаете от любых невзгод.

Низкий поклон вам, дорогие мамы!» - говорится в тексте поздравления.

В заключение Иван Белозерцев пожелал матерям крепкого здоровья, благополучия, мира, удачи, исполнения самых заветных желаний и радости, которую принесут дети и внуки.