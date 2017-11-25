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Общество | Ветеран милиции отметил 90-летний юбилей

25.11.2017|16:14
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Ветеран МВД, участник Великой Отечественной, подполковник в отставке принял поздравления с юбилеем. У Михаила Овчинникова большая круглая дата - ему исполнилось 90 лет.

«Человек-легенда. Становление транспортной милиции, а потом полиции происходило буквально на глазах нашего многоуважаемого юбиляра», - отметил начальник Пензенского ЛО МВД России на транспорте Дмитрий Раков.

Михаил Андреевич - уроженец Сурского края. В 1945 году служил на территории Литвы. Затем учился в Махачкалинском погранучилище, был направлен в Армению. После увольнения из рядов Вооруженных сил стал офицером милиции, закончил финансово-экономический институт, занял пост начальника ОБХСС линейного отдела на станции Пенза.

«Суют взятки, лишь бы уйти от ответственности. Главное - честность, не поддаваться никаким соблазнам», - подчеркнул подполковник в отставке Михаил Овчинников.

«Сейчас их осталось двое, кто участвовал в Великой Отечественной войне - он и еще Темников Николай Иванович. Это легенды! Мы постоянно встречали их у себя, они делились своим опытом», - рассказал председатель совета ветеранов Пензенского ЛО МВД России на транспорте Фярхать Алмакаев.

Кстати, после выхода в отставку Михаил Овчинников несколько лет трудился в гражданском вузе. Он занимался со студентами сельскохозяйственного института.

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